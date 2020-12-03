У сучасному світі ми часто нервуємося та "падаємо в депресію". Останній рік був важкий для кожного, бо перевернулося усе з ніг на голову. Модель Алла Костромічова розповіла свої секрети боротьби з поганим настроєм.

Перша порада – це медитація. Поставити будильник на 20 хвилин раніше, почистити зуби, випити води та тих 20 хвилин присвятити єднанню з собою. Потрібно просто слідкувати за своїм диханням та відпустити всі думки, що виникають в голові, повідомляє Life 24.

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Якщо ви раніше ще не медитували, то радимо починати з 5 хвилин на день. Науковці запевняють, що навіть за цей термін може покращитися робота мозку.

Друга порада – мотиваційна література. Алла Костромічова, вважає, що "навіть самі дурненькі книги а-ля "Не Ной" можуть поміняти ваше ставлення до речей". Раніше ми зробили підбірку книг про те, як досягати неможливого. Перегляньте її – тут.

Третя порада – вдячність. Потрібно помічати все добре, що стається з вами впродовж дня та казати "Дякую" за це.

Попався адекватний таксист – "дякую". Вийшла смачна вечеря – скажіть "дякую",

– написала модель у своєму Instagram.

Четверта порада – робити іншим компліменти, писати схвальні коментарі та дарувати подарунки. Загалом, все, щоб створювати позитивну атмосферу навколо себе.



Пишіть позитивні коментарі та будьте вдячними за все, що відбувається \ Фото by Headway on Unsplash

П'ята порада – не зачаровуватися людьми чи подіями. Якщо не буде зайвого очікування, то не буде розчарування.

Найважливіше і для мене найскладніше. "Не зачаровуватися, щоб не розчаровуватися" формула така: "якщо очікування від події йдуть до нуля – щастя йде до нескінченності", – я технар, я так бачу. Не передчувати, не перекручувати та не чекати, що буде wow. Просто жити та бути в моменті. Як? Дивись пункт 1,

– сказала Алла Костромічова.