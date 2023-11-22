24 Канал розповідає, як облаштувати тренажерний зал вдома та який інвентар для цього потрібен. Гарантуємо: багато зусиль не знадобиться, а користь буде беззаперечною.

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Оберіть місце, де облаштовуватимете зал

Перш за все, потрібне знайти місце для вашого домашнього спортзалу. Якщо ви живете в будинку, вільне місце можна знайти на горищі або в підвалі. У кватирі ж зробити це буде не так просто. Великою перевагою стане вільна кімната, але, якщо такої немає, тренажери можна встановити у вітальні чи навіть спальні.

Якщо простір у квартирі зовсім обмежений, варто обирати тренажери з функцією складання або транспортними роликами. Вони мають доволі компактні розміри та обладнані транспортними коліщатами, що дозволяє перемістити їх в зручне місце.

Визначіться, яке обладнання вам потрібне

Також потрібно визначитися з тим, який тип обладнання вам потрібен. Найкраще, якщо у залі буде як кардіотренажер, так і силова станція чи навіть набір. Так можна буде проводити комплексні заняття та тренуватися кільком членам сім'ї одночасно.

Важливо й те, що для облаштування домашнього спортзалу не обов'язково купувати дорогі й громіздкі тренажери. Бюджетні й компактні альтернативи теж відмінно виконуватимуть свою роботу.

Є універсальний інвентар, що буде корисним для багатьох тренувань / Фото Pexels

Який інвентар має бути в домашньому спортзалі

Виробники спортивних товарів пропонують великий вибір інвентарю. Обирати обладнання найкраще залежно від мети ваших тренувань. Так, для того, щоб скинути вагу, добре було б мати бігову доріжку. Натомість для силових вправ точно знадобляться гирі. Разом з тим є й більш універсальний інвентар, що стане у пригоді для багатьох тренувань:

Килимок. Без нього не обійтися, якщо хочете відчувати себе комфортно під час тренування. Для виконання вправ дуже важливим елементом є стійкість, яку і дає килимок.

Гантелі. Це один з найбільш універсальних варіантів інвентарю у разі облаштування спортзалу вдома. Вони займають небагато місця, а вправ з ними можна робити безліч.

Гумові еспандери та резинки. Вони можуть стати заміною гирь чи гантелей, адже з їхньою допомогою можна навантажити все тіло. Присідання, випади, тяги, жими, відведення-приведення стегна – усе це можна робити з резинками в різних варіаціях.

TRX. Це компактний тренажер, що дозволяє повноцінно тренуватися навіть удома. За допомогою TRX можна прокачати будь-яку групу м'язів і скласти ефективні комплекси на витривалість.

Масажні м'ячики та ролики. Розтяжка й відновлення — обов'язкові елементи тренування. Ролики та м'ячики для самомасажу гарно впораються з цією задачею.

Усі п'ять елементів стануть гарним початком домашнього спортивного залу. Це мінімум, для зберігання якого не потрібно багато місця, але на ефективність тренувань це не впливе — вони будуть не менш дієвими за вправи, що можна виконувати в тренажерному залі.