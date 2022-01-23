Як оригінально запакувати подарунки: кумедні ідеї
23 січня 2022 , 10:21Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Хочете здивувати близьку людину? Ось 10 нестандартних варіантів, як запакувати подарунки. Гарантуємо, що кожен оцінить настільки круте оформлення!
Люди з усього світу поділилися своїми оригінальними ідеями щодо пакування подарунків на розважальному ресурсі Reddit. Цікаво було б побачити реакцію іменинників на цю красу!
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Збереглися зошити чи шпаргалки зі школи? Можна в них запакувати подарунок!
Фото reddit lyssyl
Нічого собі!
Фото reddit kissbythebrooke
Хлопець цікаво запакував подарункову карту iTunes для братика
Фото reddit LordSatin
Цікаво, а що там запаковано?
Фото reddit TheNeolisticKid
Для любителів гри в "Маріо"
Фото reddit 0SaturatedFats
Цікаво, скільки часу пішло, щоб це запакувати?
Фото reddit SeanM2020
Це прекрасно!
Фото reddit Actionacton
"Колега сказав, що я не маю святкового настрою. Тому я зробив йому подарунок"
Фото reddit flapper_jack
Всередині – подарункова карта на уроки їзди на конях
Фото reddit TerraformerDevДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Племінниця дуже любить акул, тому подарунки завернули ось так
Фото reddit yourforeversummer