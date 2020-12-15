До кінця року залишилось всього кілька тижнів: саме час для підсумків, ще однієї передноворічної традиції. Щоправда, 2020 видався таким шаленим, що багатьом не вдалось втілити у життя свої плани та досягнути поставлених цілей. Вчимось приймати це та правильно підбивати підсумки року.

Підсумовувати минулий рік варто для того, щоб побачити, чого ви досягли, що змінилось у вашому житті та куди прямувати далі. Як не розчаруватись у собі, навіть якщо ви не виконали всі плани на 2020 рік, розповідають журналісти Life24.

Читати також: 5 кроків любові до себе: поради від психологині Алли Клименко

Зосередьтесь на позитиві

Навіть якщо на вашу думку було багато негативних моментів, поки що відкладіть їх та подумайте про те хороше, що з вами сталось. Якщо ви будете підкреслювати лише провали та цілі, яких не вдалось досягнути, ви легко засмутитесь.

Подивіться на свій інстаграм, щоденник та фото. Пригадайте будь-які, навіть найменші позитивні події і складіть список від найменших до найбільших. Знайдіть приводи похвалити себе та виділіть моменти, які робили вас цього року щасливими: люди, предмети, місця тощо.

Подумайте про свої перемоги, досягнення та просто позитивні дні минулого року/ Фото Unsplash

Масштабні досягнення виділіть окремо. Вас підвищили на роботі чи ви закінчили круті курси? Подумайте, як і завдяки яким якостям вам це вдалось.

Поділіться своїми досягненнями

Важливо розповісти про усі свої досягнення людині, яка зможе вас підтримати. Найкраща подруга, чоловік чи мама? Головне, щоб ця людина похвалила вас та розділила з вами радість ваших перемог.

Проаналізуйте: що не вдалось і чому

Так, це зробити найважче. На що ви витрачали свою енергію і чи задоволені результатом? Дещо вам цього року не вдалось, чому? Розділіть список на те, що ви могли контролювати, а що – просто збіг чи обставити, що не залежали від вас. Подумайте, де ви помилились і як цього можна не допустити у майбутньому.

У будь-якому разі, прийміть те, що цього року не вам одним щось не вдалось, і ви не робот, а звичайна людина.

Не порівнюйте себе з іншими

Думайте лише про те, яким ви були рік тому і які позитивні зміни стались у вашому житті та концентруйтесь на них. Не варто заздрити досягненням інших за цей рік і думати, що ви досягли меншого: ви ніколи не знаєте, що ці люди відчувають і як важко їм дались ці перемоги.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Подякуйте

Складіть якомога більший список, за що ви вдячні цього року. Подякуйте людям, які були поруч з вами у важкі моменти, собі за перемоги та обставинам за щасливі збіги. Це допомагає звернути увагу на моменти, у які ви були щасливі.

Якщо вам здається, що немає за що дякувати, то відкладіть це завдання і зробіть його пізніше, у кращому настрої.

Після таких підсумків дуже легко відпустити минулий рік, зробити для себе висновки та з новими силами будувати плани на наступний рік!