До конца года осталось всего несколько недель: самое время для итогов года, еще одной предновогодней традиции. Правда, 2020 выдался таким сумасшедшим, что многим не удалось воплотить в жизнь свои планы и достичь поставленных целей. Учимся принимать это и правильно подводить итоги года.

Суммировать прошлый год стоит для того, чтобы увидеть, чего вы достигли, что изменилось в вашей жизни и куда идти дальше. Как не разочароваться в себе, даже если вы не выполнили все планы на 2020 год, рассказывают журналисты Life24.

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Сосредоточьтесь на позитиве

Даже если по вашему мнению было много негативных моментов, пока отложите их и подумайте о том хорошем, что с вами произошло. Если вы будете подчеркивать только провалы и цели, которых не удалось достичь, вы легко расстроитесь.

Посмотрите на свой инстаграм, дневник и фото. Вспомните любые, даже самые позитивные события и составьте список от самых маленьких до самых больших. Найдите повод похвалить себя и выделите моменты, которые делали вас в этом году счастливыми: люди, предметы, места и тому подобное.

Подумайте о своих победах, достижениях и просто позитивных днях прошлого года / Фото Unsplash

Масштабные достижения выделите отдельно. Вас повысили на работе или вы закончили крутые курсы? Подумайте, как и благодаря каким качествам вам это удалось.

Поделитесь своими достижениями

Важно рассказать обо всех своих достижениях человеку, который сможет вас поддержать. Лучшая подруга, муж или мама? Главное, чтобы этот человек похвалил вас и разделила с вами радость ваших побед.

Проанализируйте: что не удалось и почему

Да, это сделать труднее. На что вы тратили свою энергию и довольны ли вы результатом? Что-то вам в этом году не удалось, почему? Разделите список на то, что вы могли контролировать, а что – просто совпадение или обстоятельства, не зависящие от вас. Подумайте, где вы ошиблись и как этого можно не допустить в будущем.

В любом случае примите то, что в этом году не вам одним-то не удалось, и вы не робот, а обычный человек.

Думать о поражениях трудно, однако это жизненные уроки, из которых надо делать выводы / Фото Unsplash

Не сравнивайте себя с другими

Думайте только о том, каким вы были год назад и какие положительные изменения произошли в вашей жизни и концентрируйтесь на них. Не стоит завидовать достижениям других за этот год и думать, что вы достигли меньшего: вы никогда не знаете, что эти люди чувствуют и как трудно им дались эти победы.

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Поблагодарите

Составьте большой список, за что вы благодарны в этом году. Поблагодарите людей, которые были рядом с вами в трудные моменты, себя за победы и обстоятельства за счастливые совпадения. Это помогает обратить внимание на моменты, в которые вы были счастливы.

Если вам кажется, что не за что благодарить, то отложите эту задачу и сделайте его позже, в лучшем настроении.

После таких итогов очень легко отпустить прошлый год, сделать для себя выводы и с новыми силами строить планы на следующий год!