Як підняти собі настрій зимового ранку: 7 корисних порад

Взимку ми отримуємо дуже мало сонячного світла. Це не тільки погано впливає на настрій, а й змушує нас постійно відчувати сонливість. Спробуйте перевірені способи, щоб почуватись зранку бадьорою та енергійною.

На вулиці похмура погода, вилізати з-під теплої ковдри холодно, а ще йти на роботу через кучугури снігу – так, ранки взимку не завжди приємні. Ці кілька дієвих способів стануть вашим рецептом ідеального зимового ранку.

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1. Правильний будильник

Дослідження доводять, що люди краще прокидаються від приємного жіночого голосу, ніж від голосних звуків сирени. Тому не варто ставити на будильник найголоснішу музику, яку ви маєте. Ефективніше буде вмикати запис зі спокійним голосом (при цьому не важливо, що саме буде цей голос говорити), ніж пожежну сирену. А ще краще – налагодити свій сон так, щоб прокидатись без будильника.

Гучний будильник не надто ефективний / Фото Pexels

2. Не спіть після будильника

Якщо ви вже прокинулись, то краще не переставляти будильник і не засинати знову. Вам буде набагато важче прокинутись вдруге. Ці 20 хвилин, які ви доспали, не покращать ваш стан, а лише зроблять гірше, адже повноцінний сон повинен бути безперервним, без прокидань.

Краще прокидайтесь після першого будильника, а не переставляйте його / Фото Pexels

3. Зробіть зарядку у ліжку

Це хороший спосіб наповнитись енергією та налаштуватись на продуктивний день з самого ранку. Зробіть 5-хвилинну розтяжку прямо у ліжку. Не потрібно особливих вправ: потягнути руки і ноги, зробити оберти головою, понагинатись тощо. До прикладу, використайте це або схожі відео, щоб повторювати за тренерами.

4. Медитація

Різноманітні дихальні практики, про які ми розповідали раніше, чи просто кілька хвилин медитації також добре допомагають зібрати думки до купи, прокинутись і налаштуватись на хороший настрій протягом дня.

5. Прийміть теплий душ

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Що краще допоможе збадьоритись зранку, аніж приємні потоки теплої води? Якщо ви й раніше мали звичку ходити у душ зранку – чудово. Якщо ні, то мерщій виправляйте цю помилку. 10 хвилин під теплим (не гарячим) душем – і ви готові підкорювати цей світ.

Душ додасть заряду енергії / Фото freepik

6. Закутайтесь у теплий халат

Як неприємно вилізати з-під теплої ковдри у холодний ранок! Тому потурбуйтесь про себе звечора: покладіть біля ліжка теплий халат та улюблені капці. Загорніться у теплий одяг і ранок не буде для вас настільки дискомфортним.

Затишний махровий халат зробить ваш ранок кращим / Фото freepik

7. Свято без приводу

Якщо за вікном похмуро, створять собі сонячний настрій самі. Навіть якщо у вас сьогодні немає важливих зустрічей чи свята, зробіть яскравий макіяж, пограйтесь із зачіскою чи одягніть улюблений одяг, у якому ви почуваєтесь королевою. Ви побачите, як посмішка сама з'явиться на вашому обличчі!

Зробіть яскравий макіяж, щоб підняти собі настрій / Фото Pexels