Це не сприяє успіху, але підштовхує закинути всі справи. Натомість як радить Амелія Плезант Кеннеді, персональна органайзерка і лайф-коуч, розділивши обов’язки з прибирання та миття на "мікромоменти", можна досягти відчутного прогресу.

Що саме рекомендує робити експертка та інші фахівці, розповідаємо далі.

До теми Звільнити більше місця в шафі й не викинути все: поради, що допоможуть навести лад з речами

Практикуйте правило повних рук

Моє емпіричне правило? Кожного разу, коли я переступаю поріг, я не виходжу з цієї кімнати, доки не зроблю швидке сканування та не побачу, чи потрібно щось перенести в іншу кімнату,

– каже Скотт Роуер з організаційного агентства у Вашингтоні.

Він радить, щоб люди, які живуть у двоповерхових будинках, тримали кошик для речей на кожному поверсі, щоб наповнити його тим, що має лежати на іншому рівні будинку, щоб повернути речі на свої законні місця.

Прибираючи, думайте про високе

Навіть старанні прибиральники можуть нехтувати тим, що знаходиться вище або нижче рівня очей.

Кути стелі, верхи дверних рам і високі книжкові полиці забуваються,

– додає Мелісса Мейкер, чий канал Clean My Space на YouTube має 2,1 мільйона підписників.

Щоб уникнути накопичення павутини й зупинити міграцію пилу вниз зі стелі чи високих полиць, придбайте паличку для пилу та гарну драбину.

Якщо ж щось не витиралося багато років, покладіть під нього ганчірку або старе простирадло, потім витріть пил або протріть, дозволяючи сміттю впасти на покриття.

Щоб усунути безлад, почніть з малого

Потрібно багато часу, щоб накопичити безлад, тому його очищення також займає багато часу. Робіть речі маленькими шматочками – можливо, розберіть свою шафу для білизни чи переповнений ящик для сміття,

– пояснює організаторка простору Наїма Форд Голдсон.

Вона також рекомендує налаштувати таку схему – взяти контейнери для зберігання, створити ярлики, що вказуватимуть, що і куди йде, щоб переконатися, що вдасться підтримувати порядок після першого прибирання.

Тримайте кошик для непотрібних речей у шафі

Якщо ви носили ці штани під час піка пандемії, і вони вам більше не личать, не кладіть їх назад на полицю шафи чи вішалку.

Кидайте речі, які вам більше не подобаються, у сумку чи інший контейнер, який триматимете прямо у своїй шафі. Коли він заповниться, віднесіть його до благодійної організації або до комісійного магазину. Це чудовий спосіб очиститися, не замислюючись про це,

– ділиться Керолайн Соломон, персональна органайзерка.

Освіжіть душ або ванну

Купіть простий ракель для кожної ванни чи душу у вашому домі.

Якщо ви хочете, щоб ваше скло виглядало бездоганно й на ньому не утворювалась мильна піна та плями від жорсткої води, найкращий спосіб – витирати ракелем стінки душової кабіни чи ванни кожного разу, коли ви ними користуєтеся,

– зазначає Мелісса Мейкер.

Щоб інші предмети у ванні залишалися сухими, вона рекомендує відкривати душову шторку або двері для провітрювання.