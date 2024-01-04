Это не способствует успеху, но подталкивает забросить все дела. Амелия Плезант Кеннеди, персональная органайзер и лайф-коуч, разделив обязанности по уборке и мойке на "микромоменты", можно достичь ощутимого прогресса.

Что именно рекомендует делать эксперт и другие специалисты, рассказываем дальше.

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Практикуйте правило полных рук

Мое эмпирическое правило? Каждый раз, когда я переступаю порог, я не выхожу из этой комнаты, пока не сделаю быстрое сканирование и не увижу, нужно ли что-нибудь перенести в другую комнату,

– говорит Скотт Роуэр из организационного агентства в Вашингтоне.

Он советует, чтобы люди, живущие в двухэтажных домах, держали корзину для вещей на каждом этаже, чтобы наполнить ее тем, что должно лежать на другом уровне дома, чтобы вернуть вещи на свои законные места.

Убирая, думайте о высоком

Даже старательные уборщики могут пренебрегать тем, что находится выше или ниже уровня глаз.

Углы потолка, верха дверных рам и высокие книжные полки забываются,

– добавляет Мелисса Мейкер, чей канал Clean My Space на YouTube имеет 2,1 миллиона подписчиков.

Чтобы избежать накопления паутины и остановить миграцию пыли вниз с потолка или высоких полок, приобретите палочку для пыли и хорошую стремянку.

Если же что-то не утиралось много лет, положите под него тряпку или старую простыню, затем вытрите пыль или протрите, позволяя мусору упасть на покрытие.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Чтобы устранить беспорядок, начните с малого

Потребуется много времени, чтобы накопить беспорядок, поэтому его очищение также занимает много времени. Делайте вещи маленькими кусочками – возможно, разберите свой шкаф для белья или переполненный мусорный ящик,

– объясняет организатор пространства Наима Форд Голдсон.

Она также рекомендует настроить такую схему – взять контейнеры для хранения, создать ярлыки, указывающие, что и куда идет, чтобы убедиться, что удастся поддерживать порядок после первой уборки.

Держите корзину для ненужных вещей в шкафу

Если вы носили эти штаны во время пика пандемии, и они вам больше не подходят, не кладите их обратно на полку шкафа или вешалку.

Бросайте вещи, которые вам больше не нравятся, в сумку или другой контейнер, который будете держать прямо в своем шкафу. Когда он заполнится, отнесите его в благотворительную организацию или в комиссионный магазин. Это прекрасный способ очиститься, не задумываясь об этом,

– делится Кэролайн Соломон, персональная органайзер.

Освежите душ или ванную

Купите простой ракель для каждой ванной или душа в вашем доме.

Если вы хотите, чтобы ваше стекло выглядело безупречно и на нем не образовывалась мыльная пена и пятна от жесткой воды, лучший способ – вытирать ракелем стенки душевой кабины или ванны каждый раз, когда вы ими пользуетесь,

– отмечает Мелисса Мейкер.

Чтобы другие предметы в ванной оставались сухими, она рекомендует открывать душевую шторку или дверь для проветривания.