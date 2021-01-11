Не переживайте, понеділок – це не кінець світу. Він може стати улюбленим днем тижня, якщо до нього гарно підготуватися. Це не займе багато часу.

Редакція Life 24 підготувала кілька чудових порад, які зроблять понеділок прекрасним. Ви побачите, що цей день придумали не для того, щоб страждати.

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Добре відпочиньте на вихідних

Підготовка до красивого понеділка починається вже у суботу і неділю. Скористайтесь маленьким правилом: виснажливі і активні справи – для суботи, легенькі – для неділі. Пояснюємо, що це таке.

Кайфово відпочиньте на вихідних / Фото Pixabay

Субота – прекрасний момент, щоб закрити домашні справи та активно відпочивати. Сходіть в гості до друзів чи затійте гучну вечірку. Прогуляйтеся із близькою людиною нічним містом або організуйте романтичне побачення. Словом, можна допізна відпочивати. Завтра рано вставати не потрібно.

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Неділя – час для більш помірного відпочинку. Пошануйте свій організм і проведіть цей день, в певно сенсі, ліниво. Почитайте книгу або гляньте новий фільм. Поваляйтеся із коханим вдома і спокійно відпочивайте. Ви наберетеся сил після суботи і з бадьорим настроєм поринете в понеділок.

Ляжте раніше спати

Головний секрет, як гарно прокинутися в понеділок – раніше лягти спати у неділю. Все просто. Більше часу на сон – кращий настрій на початку тижня. Це дуже проста "формула".

Інколи хочеться відкласти сон на годинку пізніше, але ще трохи глянути свого улюбленого серіалу. Краще цього не робити, якщо хочете добре почати понеділок.

Давайте добре висипатися в понеділок / Фото Pixabay

Заплануйте день

Понеділок буде значно легшим, якщо його вчасно розпланувати в неділю. Що потрібно зробити:

Зберіть свою сумку. Визначтеся з тими речами, які будуть необхідні упродовж дня.

Визначтеся з тими речами, які будуть необхідні упродовж дня. Уявіть, яким буде понеділок. Прокрутіть у голові ті ситуації, які стануться з вами у цей день.

Прокрутіть у голові ті ситуації, які стануться з вами у цей день. Складіть список справ. Запишіть їх у блокнот або телефон та визначіть пріоритетність – що потрібно швидше зробити, а що пізніше.

Планування справ значно спростить понеділок / Фото Pixabay

Кілька простих дій – і день стане значно приємнішим. Ви одразу знатимете, що чекатиме сьогодні.

Виділіть лише легкі завдання

Ми не супергерої. Тому давайте не навантажувати себе найважчою роботою вже у понеділок – можна перегоріти. Виділіть спочатку легші завдання. Вони допоможуть втягнутися. Потім прийде час для складніших речей, а ви якраз "розігрієтеся".

Легші завдання – легший понеділок / Фото Pixabay

Не забувайте перемикатися від роботи. Виділіть собі 5-10 хвилин щогодини для маленької зарядки. Вона допоможе ефективніше працювати, адже ви краще себе почуватимете.

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Запровадьте приємну традицію у вечір понеділка

Започаткуйте одну маленьку традицію – нехай вечір понеділка буде лише для вас. Займіться хобі, прогуляйтеся містом або скуштуйте щось нове в улюбленому закладі. Ще один класний варіант – додивіться нову серію улюбленого серіалу, яку не встигли глянути в неділю. Навіть якщо понеділок просуватимется важко, вас завжди чекатиме приємний сюрприз ввечері.

Робіть собі сюрприз кожного понеділка / Фото Pixabay