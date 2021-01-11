Не переживайте, понедельник – это не конец света. Он может стать любимым днем ​​недели, если к нему хорошо подготовиться. Это не займет много времени.

Редакция Life 24 подготовила несколько замечательных советов, которые сделают понедельник прекрасным. Вы увидите, что этот день придумали не для того, чтобы страдать.

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Хорошо отдохните на выходных

Подготовка к красивому понедельнику начинается уже в субботу и воскресенье. Воспользуйтесь маленьким правилом: изнурительные и активные дела – для субботы, легкие – для воскресенья. Объясняем, что это такое.

Кайфово отдохните на выходных / Фото Pixabay​

Суббота – прекрасный момент, чтобы закрыть домашние дела и активно отдыхать. Сходите в гости к друзьям или затейте шумную вечеринку. Прогуляйтесь с близким человеком по ночному городу или организуйте романтическое свидание. Словом, можно допоздна отдыхать. Завтра рано вставать не нужно.

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Воскресенье – время для более умеренного отдыха. Проведите этот день, в некотором смысле, лениво. Почитайте книгу или посмотрите новый фильм. Поваляйтесь с любимым дома и спокойно отдыхайте. Вы наберетесь сил после субботы и с бодрым настроением погрузитесь в понедельник.

Ложитесь пораньше спать

Главный секрет, как хорошо проснуться в понедельник – пораньше лечь спать в воскресенье. Все просто. Больше времени на сон – лучшее настроение в начале недели. Это очень простая "формула".

Иногда хочется отложить сон на час позже, но еще немного посмотреть свой любимый сериал. Лучше этого не делать, если хотите хорошо начать понедельник.

Давайте хорошо высыпаться в понедельник / Фото Pixabay

Запланируйте день

Понедельник будет значительно легче, если его вовремя спланировать в воскресенье. Что нужно сделать:

Соберите свою сумку. Определитесь с теми вещами, которые будут необходимы в течение дня.

Определитесь с теми вещами, которые будут необходимы в течение дня. Представьте, каким будет понедельник. Прокрутите в голове те ситуации, которые произойдут с вами в этот день.

Прокрутите в голове те ситуации, которые произойдут с вами в этот день. Составьте список дел. Запишите их в блокнот или телефон и определите приоритетность – что нужно быстрее сделать, а что позже.

Планирование дел значительно упростит понедельник / Фото Pixabay

Несколько простых действий – и день станет значительно приятнее. Вы сразу будете знать, что ждет сегодня.

Выделите только легкие задачи

Мы не супергерои. Поэтому давайте не нагружать себя тяжелой работой уже в понедельник – можно перегореть. Выделите сначала легкие задачи. Они помогут втянуться. Затем придет время для более сложных вещей, а вы как раз "разогреетесь".

Легче задача – легче понедельник / Фото Pixabay

Не забывайте переключаться от работы. Выделите себе 5-10 минут каждый час для маленькой зарядки. Она поможет эффективнее работать, ведь вы будете лучше себя чувствовать.

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Введите приятную традицию в вечер понедельника

Начните одну маленькую традицию – пусть вечер понедельника будет только для вас. Займитесь хобби, прогуляйтесь по городу или попробуйте что-то новое в любимом заведении. Еще один классный вариант – досмотрите новую серию любимого сериала, которую не успели посмотреть в воскресенье. Даже если понедельник идет трудно, вас всегда будет ждать приятный сюрприз вечером.​

Делайте себе сюрприз каждый понедельник / Фото Pixabay