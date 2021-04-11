Як правильно дегустувати вино: практичні поради

Дегустувати вино... Здавалося б, що може бути простішим? Берете келих, випиваєте, та й усе... Аж ні! Не все так просто. Є кілька нюансів, про які не можна забувати під час дегустації чи навіть повсякденного смакування вина.

Ми підготували важливі поради, які допоможуть вам насолоджуватися найтоншими нюансами кожного вина. Ви навчитесь аналізувати всі свої відчуття, щоб повною мірою оцінювати прекрасний Каберне чи експресивний Рислінг.

Перш ніж смакувати – добре відпочиньте

Так, один келих вина допоможе розслабитися наприкінці важкого дня. Та якщо ви надто втомилися, то ніколи не зможете повністю оцінити смак червоного чи білого. Тож, якщо хочете скуштувати щось новеньке, зробіть це тоді, коли ви в хорошому настрої та сповнені сил.

Не забувайте про атмосферу

Гамір на вулиці, гучна музика, різке освітлення, багато людей навколо – усе це може вплинути на те, як ви оціните вино. Відкривайте для себе нові вина там, де вам затишно та комфортно. Тоді це "знайомство" буде просто вау!

Правильна атмосфера дуже важлива! / Фото Unsplash

Цікаво Як правильно вибрати келихи для вина

Правильні келихи – дуже важливо

Форма келиха впливає на аромат вина; на те, як воно дихає; на розкриття аромату, на текстуру... Щоб отримати найкращі враження від напою, смакуйте вино лише з правильних келихів.

Куштуйте вина одного сорту з різних виноградників та регіонів

Зробіть невеличкий експеримент: за одну дегустацію скуштуйте вина одного стилю з різних регіонів. Замовте, наприклад, Шардоне з Каліфорнії й порівняйте його із Шардоне, яке створили в Шаблі. Такі експерименти – завжди цікаві та пізнавальні.

Навчіться правильно пити вино

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Кожен сорт винограду – унікальний. Щоб сповна насолодитися смаком та ароматом вина, потрібно його правильно пити. Зробіть невеликий ковток і затримайте вино на задній частині язика. Після цього вдихніть та видихніть через ніс. Так ви зможете по-справжньому оцінити аромат вина.

Частіше смакуйте вино! / Фото Pexels

Цікаво Солодке життя: звідки у вині аромат джему – розповідає сомельє

Пийте повільно

Не поспішайте. Нехай час зупиниться, поки ви смакуєте. Лишень уявіть: ви розслаблені, прекрасно почуваєтесь, і у вас – келих чудового вина, яке хочеться смакувати довго й ретельно. Казково!