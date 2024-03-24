Також потребують відновлення після холодів: як доглядати за губами навесні

Багато хто помилково вважає, що особливої уваги наші губи потребують тільки при сильних морозах. Однак, це далеко не так. Навіть навесні та влітку їм необхідний догляд.

Оскільки шкіра губ дуже ніжна, про неї потрібно дбати, щоб вона залишалася здоровою та м'якою. Як доглядати за губами навесні, розповідаємо далі.

Також цікаво Сяйво та пружність повернуться: як відновити волосся після зимових холодів

Перший крок – зволоження

Насамперед губи потребують зволоження. Лише тоді шкіра буде м'яка та ніжна.

Хороший бальзам для губ добре впорається з цією задачею. Наносити його варто щоночі, перед тим як лягти спати.

Також слід звернути увагу на те, щоб у засобі було якнайменше синтетичних компонентів. Чим більший відсоток натуральності – тим краще.

Очищення також важливе

Наступна необхідна для краси губ операція – це пілінг. Він допомагає позбутися змертвілої шкіри й забезпечує хороший кровообіг.

Губи потребують зволоження / Фото Freepik

Гарним рішенням стане домашній скраб з медом і цукром. Однак якщо немає бажання витрачати час на самостійне приготування чудо-засобу, можна вибрати й магазинні варіанти. Існують скраби для губ, що випускаються у вигляді помади, які дуже легко носити й використовувати.

Маска врятує колір

Останній крок у догляді за губами – зробити маску, щоб вони зберегли природний рожевий відтінок.

Мед та вершки у поєднанні можуть творити дива. Завдяки їм губи просто сяють. Регулярно робіть подібні масочки, щоб освітлити губи й зробити їх більш соковитими та повними.