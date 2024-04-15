Усі роблять стандартну помилку: перукарка розповіла, як правильно мити голову

Багато людей миють голову абсолютно неправильно. Хоча це і проста процедура, помилися тут доволі легко.

У чому полягає поширена помилка і як натомість слід очищувати волосся, розповідаємо далі.

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Як правильно мити голову

Миття голови не є складним процесом, проте дехто робить це зовсім не так, як потрібно, – наносять шампунь на все волосся й одразу ж змивають.

Однак насправді засіб слід використовувати двічі, а не один раз.

Перший раз очистить волосся від усього бруду і залишків продуктів, але коли ви зробите це вдруге, шампунь дійсно зможе зробити те, для чого він призначений,

– пояснює перукарка Фелісіті Ніколь.

При цьому, важливо наносити шампунь тільки на шкіру голови, а під час змивання він буде проходити через середину і кінці волосся.

Потім необхідно нанести кондиціонер і маску на волосся, не зачіпаючи коріння, і розплутати пасма в душі пальцями або гребінцем із широкими зубцями.

Крім того, не варто забувати, що мити волосся можна тільки 2-3 рази на тиждень, тому що занадто часте миття може призвести його до сильного пошкодження.