Як правильно носити колготки: поради від Аліни Френдій
Восени та взимку в усіх дівчат виникає питання – як правильно вибрати колготки та під що їх одягати. Популярна блогерка Аліна Френдій дала поради, як їх носити у 2020 році.
Загалом, колготки є окремим елементом образу і відіграє велику роль, повідомляє Life 24.
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Сама блогерка не дуже любить колготки та частіше надає перевагу штанам, аніж сукні, чи спідниці.
Тілесні
Можна одягати такі колготки, якщо їх не видно на нозі. Для цього вони й існують.
Колгот не повинно бути видно на нозі
Ніхто не повинен помітити, що на вас одягнені колготки, тому ніяких бронзових, мокко й ефекту загорілих ніг.
Я оминаю цей тип панчох, бо поки не знайшла ідеальні матові та не помітні,
– зазначила Аліна.
Чорні ⠀
Напівпрозорі чорні колготки (20-40 ден) додають трохи святковості, бо, зазвичай, їх одягають українські дівчата саме під вечірні сукні. Блогерка прихильниця того, щоб цю "святковість" приглушувати кежуал образом: тракторна підошва, светр, пальто.
А от більш щільні чорні колготки набагато легше поєднувати у щоденних образах з базовим взуттям і теплими сукнями,
– зазначила блогерка.
Образ Вікторії Бекхем з чорними колготками
Кольорові
Тип панчох, якого всі бояться і проходять повз. Це складний стилістичний прийом, але якщо правильно його використати – образ буде на мільйон!
Образ з кольоровими колготами
З візерунком
Аліна радить обирати з геометричний візерунок або з логотипом бренду, тоді буде виглядати дуже стильно.
Колготи з візерунками
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