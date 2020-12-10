Восени та взимку в усіх дівчат виникає питання – як правильно вибрати колготки та під що їх одягати. Популярна блогерка Аліна Френдій дала поради, як їх носити у 2020 році.

Загалом, колготки є окремим елементом образу і відіграє велику роль, повідомляє Life 24.

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Сама блогерка не дуже любить колготки та частіше надає перевагу штанам, аніж сукні, чи спідниці.

Тілесні

Можна одягати такі колготки, якщо їх не видно на нозі. Для цього вони й існують.



Колгот не повинно бути видно на нозі

Ніхто не повинен помітити, що на вас одягнені колготки, тому ніяких бронзових, мокко й ефекту загорілих ніг.

Я оминаю цей тип панчох, бо поки не знайшла ідеальні матові та не помітні,

– зазначила Аліна.

Чорні ⠀

Напівпрозорі чорні колготки (20-40 ден) додають трохи святковості, бо, зазвичай, їх одягають українські дівчата саме під вечірні сукні. Блогерка прихильниця того, щоб цю "святковість" приглушувати кежуал образом: тракторна підошва, светр, пальто.

А от більш щільні чорні колготки набагато легше поєднувати у щоденних образах з базовим взуттям і теплими сукнями,

– зазначила блогерка.



Образ Вікторії Бекхем з чорними колготками

Кольорові

Тип панчох, якого всі бояться і проходять повз. Це складний стилістичний прийом, але якщо правильно його використати – образ буде на мільйон!



Образ з кольоровими колготами

З візерунком

Аліна радить обирати з геометричний візерунок або з логотипом бренду, тоді буде виглядати дуже стильно.



Колготи з візерунками