Осенью и зимой у всех девушек возникает вопрос – как правильно выбрать колготки и под их одевать. Популярная блогерша Алина Френдий дала советы, как их носить в 2020 году.

Колготки является отдельным элементом образа и играют большую роль, сообщает Life 24.

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Сама блогерша не очень любит колготки и чаще предпочитает брюки, чем платья или юбки.

Телесные

Можно одевать такие колготки, если их не видно на ноге. Для этого они и существуют.



Колгот не должно быть видно на ноге

Никто не должен заметить, что на вас одеты колготки, поэтому никаких бронзовых, мокко и эффекта загорелых ног.

Я обхожу этот тип чулков, потому что пока не нашла идеальные матовые и незаметные,

– отметила Алина.

Черные ⠀

Полупрозрачные черные колготки (20-40 ден) добавляют немного праздничности. Как правило, их одевают украинские девушки именно под вечерние платья. Блогерша сторонница того, чтобы эту "праздничность" приглушать кэжуал образом: тракторная подошва, свитер или пальто.

А вот более плотные черные колготки гораздо легче сочетать в ежедневных образах с базовым обувью и теплыми платьями,

– отметила блогерша.



Образ Виктории Бекхем з черными колготками

Цветные

Тип чулок, которого все боятся и проходят мимо. Это сложный стилистический прием, но если правильно его использовать – образ будет на миллион!



Образ з цветными колготами

С узором

Алина советует выбирать с геометрическим узором или с логотипом бренда, тогда будет выглядеть очень стильно.



Колготи с узором