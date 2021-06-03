Італійські художники Лоренца Ді Сепіо та Марко Барретта створили цікавий проєкт з 15 малюнків, на яких Рапунцель, Аріель, Попелюшка та інші улюблені принцеси Disney постають у незвичному образі. Як і всім нам, у певний період їм довелось зачинитись вдома і переживати карантин у власній квартирі. На барвистих ілюстраціях художникам вдалось чудово передати характер кожної принцеси.

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У 4 стінах принцеси займають своїми хобі, сплять, прикрашають кімнату та просто нудьгують. Одним словом – проживають карантин, як і будь-яка звичайна людина. І за цим так цікаво спостерігати, вбачаючи у недосяжній діснеївській принцесі себе.

Рапунцель

Жасмин

Спляча Красуня

Італійці почали створювати милі ілюстрації у такому стилі ще у 2012 році. Тоді Лоренца Ді Сепіо працювала 2D-аніматором: робила мультфільми, реклами, кліпи тощо, а Марко Барретта тоді займався фотографією, відео та документальними фільмами. У них вийшов чудовий творчий тандем, і вони почали створювати ілюстрації під назвою Simple & Madama.

Аріель

Меріда

Художники зізнаються, що хочуть, аби кожна людина могла впізнати у цих життєвих сценах себе і побачити, що навіть принцеси займаються звичайними буденними справа та переживають складні тижні, замкнені у квартирі.

Мулан

Ельза та Анна

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Попелюшка

Аріель

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Тіана

Білосніжка

Анастасія

Бель

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Покахонтас

Моана

Принцеса Лея

Усі зображення: інстаграм Simple & Madama.