Без нарядів і корони: як принцеси Disney проводили б час на карантині – 15 ілюстрацій

Лише уявіть, якби кожній принцесі зі всесвіту Disney довелось просидіти кілька тижнів на самоізоляції. Чим би вони займались? Прибирали, замовляли їжу, фарбували нігті чи мріяли про принців? Двоє італійців не просто уявили всі ці сцени, а й втілили їх у життя у своїх кумедних ілюстраціях.

Італійські художники Лоренца Ді Сепіо та Марко Барретта створили цікавий проєкт з 15 малюнків, на яких Рапунцель, Аріель, Попелюшка та інші улюблені принцеси Disney постають у незвичному образі. Як і всім нам, у певний період їм довелось зачинитись вдома і переживати карантин у власній квартирі. На барвистих ілюстраціях художникам вдалось чудово передати характер кожної принцеси.

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У 4 стінах принцеси займають своїми хобі, сплять, прикрашають кімнату та просто нудьгують. Одним словом – проживають карантин, як і будь-яка звичайна людина. І за цим так цікаво спостерігати, вбачаючи у недосяжній діснеївській принцесі себе.

Рапунцель

Жасмин

Спляча Красуня

Італійці почали створювати милі ілюстрації у такому стилі ще у 2012 році. Тоді Лоренца Ді Сепіо працювала 2D-аніматором: робила мультфільми, реклами, кліпи тощо, а Марко Барретта тоді займався фотографією, відео та документальними фільмами. У них вийшов чудовий творчий тандем, і вони почали створювати ілюстрації під назвою Simple & Madama.

Аріель

Меріда

Художники зізнаються, що хочуть, аби кожна людина могла впізнати у цих життєвих сценах себе і побачити, що навіть принцеси займаються звичайними буденними справа та переживають складні тижні, замкнені у квартирі.

Мулан

Ельза та Анна

Попелюшка

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Аріель

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Тіана

Білосніжка

Анастасія

Бель

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Покахонтас

Моана

Принцеса Лея

Усі зображення: інстаграм Simple & Madama.