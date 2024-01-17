Дослідники довголіття поділилися ключовими моделями поведінки, які можуть збільшити тривалість вашого життя. Які корисні щоденні звички варто впровадити, розповідаємо далі.

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Регулярно рухайтеся

Багато досліджень показують, що щоденні рухи тіла пов'язані як із довголіттям, так і зі здоровим старінням.

Однак я не використовую слово "вправи", тому що думаю, що у всіх нас є конотація з вправами, такими як відвідування тренажерного залу, біг або щось на кшталт цього. Але це можуть бути просто заняття, такі як садівництво, рукоділля або робота по дому,

– каже доцентка кафедри геронтології Університету Південної Каліфорнії Дженніфер Ейлшир.

Навіть ходьба вважається рухом, і Ейлшир додає, що для довголіття важливо уникати малорухливого способу життя.

Більше спілкуйтеся

За словами доцентки, люди, які добре старіють, регулярно спілкуються, проводять час із друзями, сім'єю, займаються волонтерством, працюють та підтримують соціальні зв'язки з колегами.

Дослідження показують, що люди із сильними соціальними зв'язками живуть довше і мають краще когнітивне та фізичне здоров'я.

Контролюйте стрес

Життя сучасної людини сповнене стресу, але підтримання гостроти розуму і тіла означає зниження непотрібного стресу за всяку ціну.

Деякі люди, що зберігають когнітивні функції та здоров'я у похилому віці, здебільшого говорили: "Я не втручався в драми інших людей і намагався не сильно злитися та не піддаватися сильному стресу". Я знаходжу дивовижним те, що вони принаймні уникали стресу настільки, наскільки могли – вони не створювали собі стрес,

– зазначає Дженніфер Ейлшир.

Стимулюйте роботу мозку

За словами геронтологині, когнітивна стимуляція важлива для здорового старіння, і є багато способів активувати роботу мозку навіть у віці.

Ви ніколи не будете занадто старі, щоб вивчити нову мову, освоїти новий спосіб гри на інструменті або зробити щось, що справді кидає вам виклик когнітивно або розумово,

– каже вона.

Однак важливо робити це в задоволення, якщо якесь завдання, наприклад розгадування кросворда, викликає паніку, варто це відкласти.

Робіть те, що приносить щастя

Ґрунтуючись на опублікованій науковій літературі, а також на досвіді людей, науковиця резюмувала, що ці здорові люди похилого віку – це "люди, які роблять те, що змушує їх почуватися щасливими й задоволеними".

Тож залежно від того, чи є в людини така розкіш, одна з рекомендацій – займатися діяльністю, яка є захопливою, приносить задоволення, мотивує і не викликає стресу.