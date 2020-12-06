Корпоратив – це хороший привід об’єднати усю компанію та весело провести час серед колег. Проте ведучий Олександр Куровський зізнався, що у 2020 проведення багатьох корпоративів від питанням. Як же тепер підтримати традицію збирати усю команду на найбільше святкування року?

Відомий ведучий Олександр Куровський вважає, що корпоративи – це важлива частина життя компанії і не варто ними нехтувати.

Так, я не з тих ведучих, які розглядають корпоратив – як просто "напитися", я вбачаю в цьому правильні управлінські рішення менеджменту, які спрямовують свої зусилля на те, щоб згуртувати працівників, створити внутрішню гармонію, синергію, дружбу,

– наголошує ведучий.

Навіть якщо 2020 рік для вашої компанії видався важким, не поспішайте відмовлятись від корпоративів. На своїй сторінці в інстаграмі Куровський поділився кількома ідеями, які допоможуть потішити співробітників та підтримати командний дух навіть на відстані.

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Таємний Санта

Усі ж знають, як відбувається ця весела гра? Якщо зазвичай анонімний обмін подарунками проводять безпосередньо в офісі, а про свій подарунок усі дізнають на веселій вечірці, то цього року правила можна трохи змінити.

Скористайтесь одним із багатьох сервісів, які дозволяють внести у базу імена та електронні адреси усіх працівників. Тоді кожному рандомно прийде ім'я колеги, якому він має приготувати подарунок та надіслати його поштою. Хіба не приємно отримати сповіщення про те, що вам на пошту прийшла посилка і з нетерпінням відкривати подарункову упаковку?

Зробіть приємно своїм подарунком комусь із колег/ Фото Unsplash

Рум-тур для ваших колег

Змонтуйте невелике відео та покажіть вашим колегам, як виглядає ваше робоче місце під час дистанційної роботи. Це власний домашній кабінет, кухонний стіл чи по-королівськи – ліжко? Розкажіть про місце, в якому вам найкраще працюється. Не забувайте про краплю гумору:

Якщо колись з офісного холодильника зникала їжа, наголосіть, що тепер в ньому нічого не зникає!

– жартує ведучий

Онлайн-турнір

Проведіть корпоратив в ігровому форматі, у прямому сенсі цього слова. Влаштуйте чемпіонат з будь-якої відомої онлайн-гри: Dota2, Counter-Strike, FIFA чи навіть Sims! Ви можете навіть запросити ведучого, який буде активно коментувати гру. Внесіть у ваше святкування невеликий елемент змагання – це хороший спосіб весело провести час та отримати круті спогади на весь рік.