Корпоратив – это хороший повод объединить всю компанию и весело провести время среди коллег. Однако ведущий Александр Куровский признался, что в 2020 проведение многих корпоративов сейчас от вопросом. Как же теперь поддержать традицию собирать всю команду на самое большое празднование года?

Известный ведущий Александр Куровский считает, что корпоративы – это важная часть жизни компании и не стоит ими пренебрегать.

Да, я не из тех ведущих, которые рассматривают корпоратив – как просто напиться, я вижу в этом правильные управленческие решения менеджмента, которые направляют свои усилия на то, чтобы сплотить работников, создать внутреннюю гармонию, синергию, дружбу.

Даже если 2020 для вашей компании выдался тяжелым, не спешите отказываться от корпоративов. На своей странице в инстаграме ведущий поделился несколькими идеями, которые помогут порадовать сотрудников и поддержать командный дух даже на расстоянии.

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Тайный Санта

Все же знают правила этой веселой игры? Если обычно анонимный обмен подарками проводят непосредственно в офисе, а о своем подарке все узнают на веселой вечеринке, то в этом году правила можно немного изменить.

Воспользуйтесь одним из многих сервисов, которые позволяют внести в базу имена и электронные адреса всех работников. Тогда каждому рандомно придет имя коллеги, которому он должен приготовить подарок и выслать его по почте. Разве не приятно получить извещение о том, что вам на почту пришла посылка и с нетерпением открывать подарочную упаковку?

Сделайте приятно своим подарком кому-то из коллег/ Фото Unsplash

Рум-тур для ваших колег

Смонтируйте небольшое видео и покажите коллегам, как выглядит ваше рабочее место во время дистанционной работы. Это собственный домашний кабинет, кухонный стол или по-королевски – постель? Расскажите о месте, в котором вам лучше работается. Не забывайте о капле юмора:

Если когда-то из офисного холодильника исчезала еда, подчеркните, что теперь в нем ничего не исчезает!

– шутит ведущий

Онлайн-турнир

Проведите корпоратив в игровом формате, в прямом смысле этого слова. Устройте чемпионат по любой известной онлайн-игре: Dota2, Counter-Strike, FIFA или даже Sims! Вы можете даже пригласить ведущего, который будет активно комментировать игру. Внесите в ваше празднование небольшой элемент соревнования – это хороший способ весело провести время и получить крутые воспоминания на весь год.