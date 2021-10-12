Про хитрий лайфхак розповіла мандрівниця із досвідом – австралійська блогерка Марі Фе. Вона виклала коротке відео, яке здивувало підписників, на їх спільній з чоловіком сторінці в інстаграмі.

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У ролику дівчина показала, як замість дорожньої сумки вона використала у якості ручної поклажі звичайну білу наволочку. Вдома вона повністю набила її своїм одягом та відправилась з незвичайним аксесуаром до аеропорту.

Дівчина використала подушку як місце для додаткового багажу / інстаграм Марі Фе та Джейка Сноу

Саморобну подушку Марі спокійно пронесла в літак разом із рюкзаком, зареєстрованим як ручна поклажа. Тож таким чином вона значно зекономила місце, і їй не довелось доплачувати за додаткові кілограми багажу.

До того ж, як показала дівчина далі у відео, незвичайну подушку можна цілком використовувати не тільки як вмістилище для речей, а й за призначенням. Під час польоту вона підклала її під голову – так спати у дорозі значно комфортніше.

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На такі подушці можна навіть спати в літаку / інстаграм Марі Фе та Джейка Сноу

Корисний лайфхак для мандрівників вподобало 60 тисяч користувачів, які дякували блогерці за пораду, адже до такого міг додуматись далеко не кожен. Дехто навіть пообіцяв якомога швидше перевірити цей спосіб:

"Звучить як чудова ідея"

"Це так розумно! Я обов'язково зроблю це в моїй наступній поїздці"

"Це просто геніально"

"Я просто зобов'язаний спробувати це"

Марі та Джейк – відоме на просторах інстаграму подружжя мандрівників, які мають на своїй сторінці 1,1 мільйона підписників. Разом вони подорожують по всьому світу та викладають в соцмережу не тільки естетичні спільні фото та відео, а й корисні поради, як зробити подорожі цікавішими та зручнішими.

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