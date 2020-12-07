Після спілкування з деякими людьми у вас зникає хороший настрій, а з’являється почуття зневіри, спустошеності та навіть нікчемності? Є ймовірність, що поряд з вами – людина з токсичною поведінкою. Психологиня Вікторія Соботюк вважає, що контакти з такими людьми потрібно обмежувати.

Такі люди негативно впливають на ваше самопочуття, самооцінку та настрій, ніби "забирають" усі ваші сили. Психологиня Вікторія Соботюк у своєму інстаграмі розповідає про головні ознаки токсичних людей.

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Перш за все токсичні люди негативно налаштовані

Навіть якщо ви розповісте їм про мрію усього вашого життя або круту ідею, вони знайдуть у ній недоліки і поспішать вам про це повідомити. Токсичні люди концентруються тільки на негативних аспектах будь-якої ситуації, а позитивне ігнорують.

Якщо людина негативно налаштована, то вона буде черпати вашу позитивну енергію, – застерігає психологиня

Вони засуджують інших і водночас їм притаманна заздрість

Їм неможливо догодити, адже вони критикують усіх, навіть найближчих знайомих і роблять свої висновки до того, як почули усі факти. Саме тому такі люди не зможуть підтримати вас у складній ситуації та порадіти за ваші успіхи. Будь-які ваші перемоги викликатимуть у них заздрість, а у складний період від них годі чекати дружньої поради.

Токсичині люди люблять усе критикувати та "висмоктувати" сили з інших/ Фото Pexels

Вони зарозумілі і люблять усе контролювати

Їм здається, що вони вміють робити все краще за інших, тому ніколи не будуть слухати інших, і нікому не довірятимуть. Такі люди у компаніях не зможуть ефективно працювати у команді, адже ставитимуть себе вище за інших та будуть намагатись контролювати усі процеси, навіть ті, у яких нічого не тямлять.

Не плутайте довіру з нахабством – впевнені люди надихають, а зарозумілі залякують та дратують, – говорить Вікторія Соботюк

Вони перекладають відповідальність

У таких людей завжди винні всі, крім них самих. Вони не вміють брати відповідальність за своє життя і тому намагатимуться перекласти її на когось іншого, а потім і у своїх помилках звинувачувати інших. Не спілкуйтесь з такими людьми, вони лише приносять більше проблем.

Вони брешуть і пліткують

Якщо людина періодично приховує правду, то на неї дуже важко покладатись та довіряти. Краще не оточувати себе людьми, про яких ви не можете сказати точно – вони брешуть чи говорять правду. До того ж, такі люди часто самі не вміють відрізняти правду від дійсності і тоді поширюють чутки про інших.