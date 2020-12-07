После общения с некоторыми людьми у вас исчезает хорошее настроение, а появляется чувство разочарования, опустошенности и даже ничтожности? Есть вероятность, что рядом с вами – человек с токсическим поведением. Психолог Виктория Соботюк считает, что контакты с такими людьми нужно ограничивать.

Такие люди негативно влияют на ваше самочувствие, самооценку и настроение, как будто "забирают" все ваши силы. Психолог Виктория Соботюк в своем инстаграме рассказывает о главных признака токсичных людей.

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Прежде всего токсичные люди негативно настроены

Даже если вы расскажете им о мечте всей вашей жизни или крутую идею, они найдут в ней недостатки и поспешат вам об этом сообщить. Токсичные люди концентрируются только на негативных аспектах любой ситуации, а положительное игнорируют.

Если человек негативно настроен, то он будет черпать вашу положительную энергию, – предостерегает психолог

Они осуждают других и одновременно им присуща зависть

Им невозможно угодить, ведь они критикуют всех, даже самых близких знакомых и делают свои выводы до того, как услышали все факты. Именно поэтому такие люди не смогут поддержать вас в сложной ситуации и порадоваться за ваши успехи. Любые ваши победы вызвут у них зависть, а в сложный период от них не стоит ждать дружеского совета.

Токсичные люди любят все критиковать и "высасывать" силы из других / Фото Pexels

Они высокомерны и любят все контролировать

Им кажется, что они справляются со всем лучшех всех, поэтому никогда не будут слушать других, и никому не будут доверять. Такие люди в компаниях не смогут эффективно работать в команде, ведь ставить себя выше других и будут пытаться контролировать все процессы, даже те, в которых ничего не понимают.

Не путайте доверие с наглостью – уверены люди вдохновляют, а высокомерные запугивают и раздражают, – говорит Виктория Соботюк

Они перекладывают ответственность

У таких людей всегда виноваты все, кроме них самих. Они не умеют брать ответственность за свою жизнь и поэтому постараются переложить ее на кого-то другого, а затем и в своих ошибках винить других. Не общайтесь с такими людьми, они только приносят больше проблем.

Они лгут и сплетничают

Если человек периодически скрывает правду, то на него очень трудно положиться и доверять. Лучше не окружать себя людьми, о которых вы не можете сказать точно, лгут ли они или говорят правду. К тому же, такие люди часто сами не умеют отличать правду от действительности и тогда распространяют слухи о других.