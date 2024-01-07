Однак для того, щоб боротьба із зайвою вагою була легшою, дієтологи назвали 3 способи, які допоможуть стати стрункішими. Про які лайфхаки ідеться, розповідаємо далі.
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Їжте цільні продукти
Дієта, заснована на вживанні цільних продуктів, є фундаментальною та ефективною стратегією для здорового схуднення. Фрукти, овочі, нежирні білки й цільнозернові продукти, багаті поживними речовинами й містять необхідні вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти.
На відміну від оброблених харчових продуктів, які часто містять багато порожніх калорій і рафінованого цукру, цільні продукти підтримують загальний стан здоров'я і допомагають контролювати споживання калорій.
Цільні продукти – це ті, які перебувають у їхній природній формі або піддалися мінімальній обробці, зберігаючи при цьому більшу частину своєї поживної цінності,
– каже дієтологиня Серена Беналі.
Вона уточнює, що, коли ми обираємо цільні продукти, "ми, природно, уникаємо продуктів, які зазнали ультраобробки, і фаст-фуду, який часто містить велику кількість доданого цукру, шкідливих жирів і порожніх калорій. Цей допомагає схуднути внаслідок зниження калорій.
Дієтологиня також пропонує безліч способів включити у свій раціон різні види цільних продуктів. Наприклад, вона радить додавати в салати нут або сочевицю, обирайте грецький йогурт на перекус і віддавайте перевагу нежирному білку: курці або рибі.
Зосередження уваги на цільних продуктах сприяє більш стійкому і менш обмежувальному підходу до їжі. Це не тільки допомагає схуднути, а й сприяє виробленню звичок здорового харчування, які можна підтримувати в довгостроковій перспективі, покращуючи загальний стан здоров'я,
– пояснила експертка.
Зосередження уваги на цільних продуктах допомагає схуднути / Фото Pexels
Дотримуйтеся режиму сну
Достатня кількість якісного сну є важливим, але часто непомітним аспектом здорового шляху до зниження ваги. Сон впливає на різні гормональні та метаболічні процеси, зокрема на ті, що регулюють апетит і енергетичний баланс.
Докторка медичних наук Ліза Ендрюс каже, що достатня кількість сну "не тільки допомагає вам почуватися менш пригніченим і мати більше енергії, а й зменшує потяг до нездорової їжі та порожніх калорій. Це також допомагає контролювати кров'яний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину".
Сон впливає на гормони та метаболізм / Фото Pexels
Відмовтеся від алкоголю
Виключення або скорочення споживання алкоголю може суттєво сприяти більш здоровому зниженню ваги. Алкогольні напої часто містять значну кількість порожніх калорій і можуть погіршити розум, що призводить до переїдання.
Алкоголь додає у ваш раціон більше порожніх калорій і може знизити вашу стриманість, що призведе до переїдання. Відмова від алкоголю також знижує ризик депресії та недоумства,
– зазначає Ліза Ендрюс.
Крім того, утримання від алкоголю може поліпшити якість сну, підвищити рівень енергії та позитивно вплинути на загальне самопочуття, сприяючи успішнішому та стійкішому зниженню ваги.