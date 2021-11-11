Звичайна прогулянка на свіжому повітрі хоча б раз на день йде на користь як психічному, так і фізичному здоров'ю. Кілька персональних тренерів розповіли, як взяти для себе максимум із ходьби та спалити під час прогулянки якомога більше калорій. Ось кілька простих хитрощів.

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Додавайте вагу

Якщо не хочеться змінювати темп прогулянки чи свій маршрут можна спробувати одягнути обважнювачі, перш ніж вирушати надвір:

Ходіть з обтяженнями для щиколоток або з обтяженим жилетом, які допоможуть вам наростити чисту м’язову масу, спалювання більше калорій і стати сильнішим,

– каже спеціаліст зі спортивного харчування Тібор Деме

Вдягніть рюкзак

Немає обважнювачів? Це не проблема – підійде і звичайний рюкзак, у який можна покласти книги, воду тощо. Головне, збільшити масу свого тіла: "Коли ви важите більше, більше м'язів активуються, щоб рухатися вперед, спалюючи більше калорій", – пояснює Ніколас Рольник, лікар-фізіотерапевт та спеціаліст із силових тренувань.

Захопіть на прогулянку хоча б невеликий рюкзак / Фото Unsplash

Не спирайтесь на поручні

Не важливо, чи ви просто підіймаєтесь сходами чи біжите на біговій доріжці, тренерка Кім Аббідж Харт радить відмовитись від опори на поручні чи інші предмети, за які можна триматись.

Ця маленька деталь також має значення: "Якщо ви не тримаєтесь, це змушує м'язи нижньої частини тіла насправді активуватися. Це дозволяє вам покладатися на своє тіло – саме воно буде вас підтримувати, а не поручні", – каже експертка.

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Задіюйте руки

Так, під час ходьби працює і нижня частина тіла, і верхня. Тому спалювати калорії можна, задіюючи не тільки ноги, а й руки. Спробуйте під час прогулянки тримати руки більш напруженими та махати ними з більшою амплітудою:

Можливо, вам здасться, що ви виглядаєте безглуздо, але це збільшить частоту серцевих скорочень, та більше м'язів активуються,

– каже персональний тренер Ерін Махоні

Вмикайте ритмічну музику

Якщо ви також із любителів гуляти на самоті під улюблені пісні у навушниках, то обирайте справді правильну музику для ходьби. Ритмічна музика змушуватиме ваше тіло рухати у такт, а значить – швидше та більш напружено, задіюючи більше м'язів, вважає Махоні.

Обирайте ритмічну музику / Фото Unsplash

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Змінюйте темп

Необов'язково інтенсивно тренуватись, щоб спалювати більше калорій на прогулянці. Достатньо буде не просто монотонно ходити, а час від часу змінювати темп:

Наприклад, ходіть 4 хвилини, а потім 1 – 4 хвилини інтенсивно бігайте. Повторіть це 3 – 8 разів, залежно від підготовки. Ця стратегія допоможе вам спалити більше калорій при ходьбі за менший час,

– пояснює тренерка з бігу Бріана Вільямс

Ходіть вгору

Без поспіху прогулюватись рівною дорогою – це дуже легко. А ви спробуйте більш похилий маршрут, який вимагає більше зусиль та однозначно змусить вас витратити більше енергії.

Звісно, чим крутіший нахил, тим краще. Та персональна тренерка Оремі Бідвелл радить не кидатись у крайнощі й починати з малого, щоб дати організму звикнути.