Обычная прогулка на свежем воздухе хотя бы раз в день идет на пользу как психическому, так и физическому здоровью. Несколько персональных тренеров рассказали, как взять для себя максимум из ходьбы и сжечь во время прогулки как можно больше калорий. Вот несколько простых хитростей.

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Добавьте веса

Если не хочется изменять темп прогулки или свой маршрут можно попробовать надеть утяжелители, прежде чем отправляться на улицу:

Ходите с утяжелителями для лодыжек или с утяжеленным жилетом, которые помогут вам нарастить чистую мышечную массу, сжигать больше калорий и стать сильнее,

– говорит специалист по спортивному питанию Тибор Деме

Наденьте рюкзак

Нет утяжелителей? Это не проблема – подойдет и обычный рюкзак, в который можно положить книги, воду и т.д. Главное, увеличить массу своего тела: "Когда вы весите больше, больше мышц активируются, чтобы двигаться вперед, сжигая больше калорий", – объясняет Николас Рольник, врач-физиотерапевт и специалист по силовым тренировкам.

Захватите на прогулку хотя бы небольшой рюкзак / Фото Unsplash

Не опирайтесь на перила

Не важно, просто ли вы поднимаетесь по лестнице или бегите на беговой дорожке, тренер Ким Аббидж Харт советует отказаться от опоры на перила или другие предметы, за которые можно держаться.

Эта маленькая деталь также имеет значение: "Если вы не держитесь, это заставляет мышцы нижней части тела действительно активироваться. Это позволяет вам опираться на свое тело – именно оно будет вас поддерживать, а не поручни", – говорит эксперт.

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Задействуйте руки

Да, во время ходьбы работает и нижняя часть тела, и верхняя. Поэтому сжигать калории можно, задействуя не только ноги, но и руки. Попытайтесь во время прогулки держать руки более напряженными и махать ими с большей амплитудой:

Возможно, вам покажется, что вы выглядите по-дурацки, но это увеличит частоту сердечных сокращений, и больше мышц активируются,

– говорит персональный тренер Эрин Махони.

Включайте ритмическую музыку

Если вы из любителей гулять в одиночестве под любимые песни в наушниках, то выбирайте действительно правильную музыку для ходьбы. Ритмическая музыка будет заставлять ваше тело двигать в такт, а значит – быстрее и напряженнее, и задействуется больше мышц, считает Махони.

Выбирайте ритмическую музыку / Фото Unsplash

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Меняйте темп

Необязательно интенсивно тренироваться, чтобы сжигать больше калорий на прогулке. Достаточно будет не просто монотонно ходить, а время от времени менять темп:

К примеру, ходите 4 минуты, а затем 1 – 4 минуты интенсивно бегайте. Повторите это 3 – 8 раз в зависимости от подготовки. Эта стратегия поможет вам сжечь больше калорий при ходьбе за меньшее время,

– объясняет тренер по бегу Бриана Уильямс.

Ходите вверх

Не спеша прогуливаться по ровной дороге – это очень легко. А вы попробуйте более наклонный маршрут, требующий больше усилий и однозначно заставит вас потратить больше энергии.