Вона переконана, що важливо не те, про що ви сперечаєтесь, а як ви це робите. Завжди є поганий спосіб сваритись, коли ви ображаєте одне одного, і хороший, коли ви чуєте одне одного. Рейчел ДеАлто розповіла, як правильно сперечатись на будь-яку тему зі своїм партнером. Після її порад ви станете ближчими одне до одного.

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Жодних образливих слів

У пориві емоцій легко наговорити зайвого, і коли аргументів вже не вистачає, перейти на образи та обзивання. Проте це лише знецінює ваші аргументи, і заспокоївшись ви гірко пошкодуєте про це:"Це слова, які ніколи не забуваються, навіть якщо їх прощають", – каже експертка.

Вона також зазначає, що, називаючи людину образливими словами, ви намагаєтесь надавати на якусь болючу точку у ній. А насправді це – лише відображення вашого власного болю.

Образливі слова під час сварок не забуваються / Фото Pexels

Спробуйте поставити себе на місце партнера

У сварці опоненти часто зосереджуються лише на своїх претензіях – це поширена проблема. Люди слухають лише для того, щоб продовжити далі свою думку. Проте найважче – це не лише вислухати точку зору партнера, але й спробувати її зрозуміти, подумати про мотиви вчинків коханого.

Не зосереджуйтесь на дрібницях

У побуті новоспечених закоханих може багато що дратувати: хтось не миє за собою посуд, хтось – розкидає речі тощо. Навіть якщо вас такі речі можуть розлютити, добряче подумайте, чи не обійдеться тут без звичайного зауваження чи спокійної розмови?

Рейчел ДеАлто радить змиритись з ним, що всі неідеальні й дрібні розбіжності траплятимуться завжди: "Це не ті основоположні речі, через які варто затівати вибухову сварку", – каже експертка.

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Будьте гнучкими

Так, люди навіть сваряться по-різному. І якщо ви прихильник приказки "Не лягайте спати, посварившись", то вашому партнеру може знадобитись час, щоб охолонути та зібратись з думками. Зважайте на це і не змушуйте людину з'ясовувати стосунки тут і зараз.

Дайте партнеру час охолонути / Фото Pixabay

Тиснути на людину – завжди погана ідея, адже сварка може лише затягнутись: "Це ніколи не працює, адже у людей є власний спосіб боротьби зі стресом", – каже ДеАлто.

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Поважайте одне одного

Є кілька ознак, що під час суперечок партнер ставиться до вас зневажливо:

він обзиває вас

не сприймає вашу точку зору

кожного разу погрожує розірвати стосунки

Такі речі можуть дійсно нашкодити вашим стосункам та змусити вас більше не довіряти цій людині.