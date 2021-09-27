Она убеждена, что важно не то, о чем вы спорите, а как вы это делаете. Всегда есть плохой способ ссориться, когда вы оскорбляете друг друга, и хороший, когда вы слышите друг друга. Рейчел ДеАлто рассказала, как правильно спорить на любую тему со своим партнером. После ее советов вы станете ближе друг к другу.

Читайте также Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

Никаких оскорбительных слов

В порыве эмоций легко наговорить лишнего, и когда аргументов уже не хватает, перейти на оскорбления и обзывания. Но это только обесценивает ваши аргументы, и успокоившись вы горько пожалеете об этом: "Это слова, которые никогда не забываются, даже если их прощают" , – говорит эксперт.

Она также отмечает, что называя человека оскорбительными словами, вы пытаетесь давить на какую-то его больную точку. А на самом деле это – лишь отражение вашей собственной боли.

Оскорбительные слова во время ссор не забываются / Фото Pexels

Попробуйте поставить себя на место партнера

В ссоре оппоненты часто сосредотачиваются только на своих претензиях – это распространенная проблема. Люди слушают только для того, чтобы продолжить дальше свое выражать мнение. Однако самое трудное – это не только выслушать точку зрения партнера, но и попробовать ее понять, подумать о мотивах поступков любимого.

Не сосредоточивайтесь на мелочах

В быту новоиспеченных влюбленных может многое раздражать: кто-то не моет за собой посуду, кто-то – разбрасывает вещи и тому подобное. Даже если вас такие вещи злят, хорошо подумайте, не обойдется ли здесь без обычного замечания или спокойного разговора?

Рейчел ДеАлто советует смириться с ним, что все неидеальны и мелкие разногласия будут случаться всегда: "Это не те основополагающие вещи, из-за которых стоит затевать взрывную ссору", – говорит эксперт.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Будьте гибкими

Да, люди даже ссорятся по-разному. И если вы сторонник поговорки "Не ложитесь спать, поссорившись", то вашему п артнеру может потребоваться время, чтобы остыть и собраться с мыслями. Учитывайте это и не заставляйте человека выяснять отношения здесь и сейчас.

Дайте партнеру время остыть / Фото Pixabay

Давить на человека – всегда плохая идея, ведь ссора может только затянуться: "Это никогда не работает, ведь у людей есть собственный способ борьбы со стрессом", – говорит ДеАлто.

Интересно Почему так трудно забыть бывшего: о 5 причин рассказала психолог

Уважайте друг друга

Есть несколько признаков, во время споров партнер относится к вам пренебрежительно:

он обзывает вас

не воспринимает вашу точку зрения

каждый раз угрожает разорвать отношения