Британський коуч та сертифікована психологиня Франческа Тігін ділиться на своїй сторінці у тікток лайфхаками та порадами, які можуть полегшити іншим життя та навчити комунікувати. Зокрема, вона розповіла як себе поводити, щоб сподобатись іншим людям.

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Попри те, що відео Франчески ґрунтуються на наукових дослідженнях, вона радить самим спробувати ці лайфхаки у реальному житті: "Найкращий спосіб зрозуміти, правда це чи ні, – це перевірити це самостійно. Я закликаю своїх підписників не вірити мені на слово, а перевірити всі методи й поради, які я їм даю, і подивитися, чи це працює".

Не відповідайте відразу

Якщо людина поставила запитання, не спішіть зі відповіддю. Зачекайте кілька секунд і тільки тоді говоріть. Так у людини складеться враження, що ви не сказали перше, що прийшло на думку, а дійсно подумали.

Відповідайте за кілька секунд / Фото Unsplash

Попросіть про невелику послугу

Людям приємно допомагати іншим – це називається "ефект Бенджаміна Франкліна". Звісно, не йдеться про прохання влаштувати вас не роботу. Просте: "Передай сіль, будь ласка" чи інше маленьке прохання, яке не вимагає великих зусиль, вже приверне увагу і змусить людину думати, що ви їй приємні.

Робіть компліменти

Якщо людина побачить симпатію з вашої сторони, швидше за все, відповість вам тим же. Тому не соромтесь казати щось на кшталт "У тебе хороший музичний смак" чи "Який крутий колір волосся" або ж "Мені подобається твоя думка".

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Кивайте головою

Кожній людині важливо, щоб її слухали й чули, коли вона чимось ділиться. Кивання головою – це один знаків, який люди підсвідомо шукають в інших під час розмови. Це переконує їх, що ви дійсно уважно вслухаєтесь і розумієте співрозмовника.

Важливо уважно слухати співрозмовника / Фото Pexels

Важливі – дрібниці

Не забувайте називати людину на ім'я час від часу. Коли ми чуємо, як хтось напряму до нас звертається, то відчуваємо свою важливість.

Попросіть поради

Схожий ефект, як з ім'ям, можна досягнути, просто запитавши думку людини щодо певного питання. Зробіть так, щоб людина відчувала: вона тут потрібна, а її точка зору справді важлива.

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Показуйте долоні

Не ховайте руки, коли розмовляєте з кимось. Відкриті долоні показують, що вам немає чого приховувати, ви чесні і можете бути другом.

Тримайте долоні відкритими, коли розмовляєте / Фото Pexels

Повторюйте за людиною

Звісно, якщо ви почнете повністю копіювати манеру говорити, міміку, якісь слова-паразити, які людина часто вживає, це може сприйматись як образа. Проте якщо ви дійсно хочете сподобатись людині, Франческа радить просто говорити на одній гучності з людиною та переймати від неї деякі жести. Так людина буде бачити щось вже знайоме і сприйматиме вас краще.