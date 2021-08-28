Британский коуч и сертифицировнный психолог Франческа Тигин делится на своей странице в тиктоке лайфхаками и советами, которые могут облегчить другим жизнь и научить коммуницировать. В частности, она рассказала как себя вести, чтобы понравиться другим людям.

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Несмотря на то, что видео Франчески основываются на научных исследованиях, она советует самим попробовать эти лайфхаки в реальной жизни: "Лучший способ понять, правда это или нет, – проверить это самостоятельно. Я призываю своих подписчиков не верить мне на слово, а проверить все методы и советы, которые я им даю, и посмотреть, работает ли это".

Не отвечайте сразу

Если человек поставил вопрос, не спешите с ответом. Подождите несколько секунд и только тогда говорите. Так у него сложится впечатление, что вы не сказали первое, что пришло в голову, а действительно подумали.

Отвечайте через несколько секунд / Фото Unsplash

Попросите о небольшой услуге

Людям приятно помогать другим – это называется "эффект Бенджамина Франклина". Конечно, речь не идет о просьбе устроить вас не работу. Простое: "Передай соль, пожалуйста" или другая маленькая просьба, не требующая больших усилий , уже привлечет внимание и заставит человека думать, что вы ему приятны.

Делайте комплименты

Если собеседник увидит симпатию с вашей стороны , скорее всего, ответит вам тем же. Поэтому не стесняйтесь говорить что-то вроде "У тебя хороший музыкальный вкус" или "Какой крутой цвет волос" или "Мне нравится твоё мнение".

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Кивайте головой

Каждому человеку важно, чтобы его слушали и слышали, когда он чем-то делится. Кивание головой – это один знаков, который люди подсознательно ищут в других во время разговора. Это убеждает их, что вы действительно внимательно вслушиваетесь и понимаете собеседника.

Важно внимательно слушать собеседника / Фото Pexels

Важны мелочи

Не забывайте называть человека по имени время от времени. Когда мы слышим, как кто-то напрямую к нам обращается, то чувствуем свою важность.

Попросите совета

Похожий эффект, как с именем, можно достичь, просто спросив мнение человека по определенному вопросу. Сделайте так, чтобы человек чувствовал: он здесь нужен, а его точка зрения действительно важна.

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Показывайте ладони

Не закрывайте руки , когда разговариваете с кем-то. Открытые ладони показывают, что вам нечего скрывать , вы честны и можете быть другом.

Держите ладони открытыми, когда разговариваете / Фото Pexels

Повторяйте за человеком