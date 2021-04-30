Такий цікавий лайфхак розповів на свої лекції завідувач кафедри психології в Університеті Південної Дакоти Дуг Петерсон. А блогер maccraecray перевірив його на собі. Відео вже набрало понад 9 мільйонів переглядів!

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На перший погляд, метод може здатися дещо дивним. Все, що вам потрібно – це ручка, підняті брови та 30 секунд часу.

Блогер maccraecray / Скриншот тікток maccraecray

За словами професора, спершу людина має покласти ручку собі в рот і стиснути її поміж зубів. Утім, губи не мають торкатися самої ручки. Все це виглядає як дуже дивний оскал.

Після цього вам потрібно припідняти брови та просидіти так всього лиш 30 секунд. Як пояснює пан Петерсон, така гримаса посилає сигнал мозку, що ми нібито щасливі. І нам справді стає краще!

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Гримаса виглядає дуже кумедно / Скриншот тікток maccraecray

Для повного ефекту професор рекомендував при такому виразі обличчя подивитися на YouTube відео з пінгвінами, які падають при ходьбі.

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Блогер maccraecray, який перевірив все на собі, визнав, що цей дивний лайфхак справді його розвеселив. Підписники хлопця теж здивувалися від ефективності такого методу.

Я справді став почувати себе краще після цього (Dorvs).

Це реально працює (Ko)