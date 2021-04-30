Такой интересный лайфхак рассказал на свои лекции заведующий кафедрой психологии в Университете Южной Дакоты Дуг Петерсон. А блогер maccraecray проверил его на себе. Видео уже набрало более 9 миллионов просмотров!

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На первый взгляд, метод может показаться несколько странным. Все, что вам нужно – это ручка, поднятые брови и 30 секунд времени.

Блогер maccraecray / Скриншот тикток maccraecray

По словам профессора, сначала человек должен положить ручку себе в рот и сжать ее между зубов. Впрочем, губы не должны касаться самой ручки. Все это выглядит как очень странный оскал.

После этого вам нужно приподнять брови и просидеть так всего лишь 30 секунд. Как объясняет Петерсон, такая гримаса посылает сигнал мозгу, что мы якобы счастливы. И нам действительно становится лучше!

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Гримаса выглядит очень забавно / Скриншот тикток maccraecray

Для полного эффекта профессор рекомендовал при таком выражении лица посмотреть на YouTube видео с пингвинами, которые падают при ходьбе.

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Блогер maccraecray, который проверил все на себе, признал, что этот странный лайфхак действительно его развеселил. Читатели парня тоже удивились от эффективности такого метода.

Я действительно почувствовал себя лучше после этого (Dorvs).

Это реально работает (Ko)