Як створити настрій на свята: 6 атмосферних книг до Нового 2022 року

Створити атмосферу до Нового року та потішити себе святковими вечорами можна не лише прикрашанням ялинки та миготінням гірлянд, а й чашкою теплого чаю та книжкою про зимові історії. Тож, що почитати на святкових вихідних?

Пропонуємо новорічно-різдвяну добірку книг, що потішить казковими пригодами малят і змусить повірити в дива дорослих.

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5 книг для новорічного настрою

"Місто тіней" Мія Марченко

Заплутаний містичний сюжет та віра в дива дівчинки Марти, яка побачила інші сенси в житті після смерті мами. Вона має порозумітися з батьком, знайти нових друзів напередодні Різдва. Єдине, що залишилося на згадку від матері та тішить серце дівчинки — це янгол зі слонової кістки, який переносить її в інший вимір "Місто тіней", де суцільна темрява, зло і страх. Та чи зможе Марта впоратись із викликами долі та перетворити це місце на Королівство Золотих веж?

Серафін був маминим янголом, старовинна ялинкова прикраса. Мама розповідала, що знайшла його у чарівній ювелірній крамниці Міста біля Моря, невдовзі після того, як народилася Марта. Пір'я на крилах, кучеряве волосся були на диво тонко викарбувані. Мабуть, через це янгол виглядав немов живий,

– йдеться в книзі.



Книга "Місто гріхів" / Фото Книжкове море

"Ліхтарники" Олександра Дорожовець

Зворушлива казкова історія для маленьких читачів про кота Мартина, який любить виглядати у вікно і засинати під розмірений танок вогників світлофора. Але іноді дорогу і світлофор заліплює мокрим снігом, що дуже турбує котика. Спостерігаючи щодня за цим, Мартин все ж таки дізнається, хто наводить лад у місті під час негоди, та буде змушений поділитися цією таємницею зі своїм другом задля того, щоб зробити добру справу для цих "рятівників" міста.



Для казкової атмосфери прочитайте "Ліхтарників" / Фото скриншот з ютубу

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"Третій сніг" Іван Андрусяк

Тиха, повільна казка, бо сніги завжди тихі і повільні. Ніхто так не розкриє для маленьких читачів одвічні теми добра і зла, як казкові герої.

Сюжет розгортається в одній чарівній країні, яка не має назви, але місцеві називають її лісом. Лісові мешканці навчаються у школі та роблять все для того, аби співіснувати на одній території з іншими жителями країни. Зокрема, школу спорудили в колючих чагарниках малини, яка оберігала заклад від великих звірів. Та все ж це не захищало головних героїв "Третього снігу" від чудових пригод.

Ця книга, без сумніву, – одна з тих, які навчать дітей сприймати співчуття і жорстокість, радість і горе, сміх і сльози на прикладах вчинків жителів лісу.



"Третій сніг" – казкова історія про звірят / Фото ВВС

"19 різдвяних історій" Катерина Бабкіна, Костянтин Москалець, Мар'яна Савка

Дні стають короткі, аромат мандарин навіює атмосферу новорічних свят, очікування та віра в чудо надихає творити добро і дарувати радість найріднішим.

Див забагато не буває і, щоб відчути справжній присмак новорічних свят, варто прочитати ці "19 різдвяних історій". Різні автори з різними сюжетами про те, якими різними бувають дива, яким різним буває життя. Часом обставини можуть накрити смутком, але варто творити різдвяні дива заради надії на краще.

"Я думаю про історії Різдва людей на війні. Чоловіки, які понад усе хотіли би опинитися на Різдво зі своїми родинами, з дружинами і дітьми. Зі своїми батьками. А натомість вони лежать у холодних окопах, бережуть мир для нас усіх, хто сьогодні святкує. Телефонують своїм рідним, бажають їм щасливого Різдва і сподіваються, що наступного року все буде по-іншому. Мирно і щасливо", – йдеться у книзі.



"19 різдвяних історій" / Фото Yakaboo

"Поцілунок у Нью-Йорку" Кетрін Райдер

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Романтична історія пари, яка має забути колишніх, щоб створити нове чарівне почуття кохання саме напередодні Різдва. Шарлотт застрягла в аеропорту через скасований рейс та хоче якомога скоріше полетіти додому, оскільки засмучена розривом зі своїм хлопцем. Ентоні розчарований вчинком коханої, яка його покинула посеред юрби. Дві людини зустрічаються, коли тримають у руках книгу із назвою "Забудьте своїх колишніх за десять простих кроків!" Тож чи відкриються їхні серця та чи станеться різдвяне диво?



"Поцілунок у Нью-Йорку" – романтична книга на Різдво / Фото Видавництво Старого Лева

"Обмін на Різдво" Меґґі Нокс

Легка книга для відпочинку і створення святкового настрою. Близнючки захоплюються кулінарією та кондитерським мистецтвом. За 12 днів до Різдва одна з сестер має замінити іншу на роботі. Цей період видався насиченим, з випробуваннями, новими знайомствами і навіть почуттями. Чи вдасться їм вийти із цієї ситуації з обміном та чи винайдуть вони святковий рецепт? Романтична, весела, дещо драматична історія, що розслабить і захопить атмосферою свят.



"Обмін на Різдво" створить святковий настрій / Фото з інстаграму @jannei._

Огляд Маргарити Борисенко