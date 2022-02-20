Як створити зіркову зачіску за кілька хвилини: стиліст розкриває секрети

Часом не усі дівчата вміють дати собі раду з волоссям, тому при першій можливості біжать до стилістів за допомогою.

Проте цей хлопець вміє доглядати не лише за своєю стильною укладною, але й створює чудові зачіски для інших. У матеріалі 24 каналу розповідаємо про зіркового стиліста, який допоможе швидко та легко створити стильний образ на щодень.

Цікаво Дівчата ризикнули кардинально змінити зачіску: результат здивував усіх

Зірковий стиліст ділиться порадами

Кріс Епплтон точно допоможе вам урізноманітнити щоденні зачіски та внести трохи об'єму у буденність. Саме він автор кінського хвоста Джей Ло та багатьох інших зачісок знаменитостей. Відомий стиліст у своєму тіктоці часто розкриває секрети та ділиться своїми лайфхаками.

Якщо ви полюбляєте збирати своє волосся у стильний хвіст, стиліст підкаже, як створити правильний об'єм. Для цієї простої та водночас стильної зачіски у Кріса Епплтона є аж три способи.

@chrisappletonhair Everyone needs to try this hair hack it’s a game changer - tag me in your duet I wana c you guys version ♬ Good as Hell - Lizzo

@chrisappletonhair Try this hair hack for a game change in ponytail @kittybluuuu ♬ Sunny Day - Ted Fresco

@chrisappletonhair Try this hair hack for any one that wants to make there hair look thicker and upgrade there pony game ‍♀️@kittybluuuu ♬ Toxic x Pony - ALTÉGO

Якщо ж ви прихильниця зібраних зачісок, розкриваємо секрет більш стриманих укладок на щодень.

@chrisappletonhair This is perfect for anyone with fine hair that wants to make there messy bun look triple the fitness in a few mins ♬ Talking to the Moon - Bruno Mars