Як відрізняються стандарти жіночої краси в різних країнах: цікавий експеримент
Немає універсальних стандартів жіночої краси. Те, що поціновують у Венесуелі, абсолютно відрізняється від уподобань, до прикладу, в Україні. Такі стандарти часто дивують, а деколи – просто шокують.
Джерело:Superdrug Online Doctor
Видання провело оригінальний експеримент, щоб визначити, які стандарти жіночої краси існують у всьому світі. Вони звернулися до 18 дизайнерів з різних країн, щоб вони відретушували фотографію згідно з місцевими стандартами краси.
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Оскільки те, що вважають прекрасним, може суттєво відрізнятися по всьому світу, у нашому дослідженні ідеального образу тіла ми намагалися задіяти якнайбільше різних думок. Ціль цього проекту – краще зрозуміти потенційно нереалістичні стандарти краси і побачити, як вони змінюються по всьому світу, – пояснюють у виданні.
Іспанія
Фото Superdrug Online Doctor
Китай
Фото Superdrug Online Doctor
США
Фото Superdrug Online Doctor
Колумбія
Фото Superdrug Online Doctor
Перу
Фото Superdrug Online Doctor
Велика Британія
Фото Superdrug Online Doctor
Єгипет
Фото Superdrug Online Doctor
Мексика
Фото Superdrug Online Doctor
Італія
Фото Superdrug Online Doctor
Філіппіни
Фото Superdrug Online Doctor
Південна Африка
Фото Superdrug Online Doctor
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Нідерланди
Фото Superdrug Online Doctor
Сербія
Фото Superdrug Online Doctor
Венесуела
Фото Superdrug Online Doctor
Україна
Фото Superdrug Online Doctor
Румунія
Фото Superdrug Online Doctor
Аргентина
Фото Superdrug Online Doctor
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