Известно, что нет универсальных стандартов женской красоты. То, что ценят в Венесуэле, совершенно отличается от предпочтений, к примеру, в Украине. Такие стандарты часто удивляют, а порой – просто шокируют.

Издание провело оригинальный эксперимент, чтобы определить, какие стандарты женской красоты существуют во всем мире. Они обратились к 18 дизайнерам из разных стран, чтобы они отретушировали фотографию в соответствии с местными стандартами красоты.

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Поскольку то, что считают прекрасным, может существенно отличаться по всему миру, в нашем исследовании идеального образа тела мы пытались задействовать как можно больше разных мнений. Цель этого проекта – лучше понять потенциально нереалистичные стандарты красоты и увидеть, как они изменяются по всему миру, – объясняют в издании.

Испания

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Китай

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США

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Колумбия

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Перу

Фото Superdrug Online Doctor

Великобритания

Фото Superdrug Online Doctor

Египет

Фото Superdrug Online Doctor

Мексика

Фото Superdrug Online Doctor

Италия

Фото Superdrug Online Doctor

Филиппины

Фото Superdrug Online Doctor

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Южная Африка

Фото Superdrug Online Doctor

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Нидерланды

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Сербия

Фото Superdrug Online Doctor

Венесуэла

Фото Superdrug Online Doctor

Украина

Фото Superdrug Online Doctor

Румуния

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Аргентина

Фото Superdrug Online Doctor