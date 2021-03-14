Как отличаются стандарты женской красоты в разных странах: интересный эксперимент
Известно, что нет универсальных стандартов женской красоты. То, что ценят в Венесуэле, совершенно отличается от предпочтений, к примеру, в Украине. Такие стандарты часто удивляют, а порой – просто шокируют.
Источник:Superdrug Online Doctor
Издание провело оригинальный эксперимент, чтобы определить, какие стандарты женской красоты существуют во всем мире. Они обратились к 18 дизайнерам из разных стран, чтобы они отретушировали фотографию в соответствии с местными стандартами красоты.
Интересно 44-летнюю учительницу путают с собственной дочерью: в чем секрет молодости
Поскольку то, что считают прекрасным, может существенно отличаться по всему миру, в нашем исследовании идеального образа тела мы пытались задействовать как можно больше разных мнений. Цель этого проекта – лучше понять потенциально нереалистичные стандарты красоты и увидеть, как они изменяются по всему миру, – объясняют в издании.
Испания
Фото Superdrug Online Doctor
Китай
Фото Superdrug Online Doctor
США
Фото Superdrug Online Doctor
Колумбия
Фото Superdrug Online Doctor
Перу
Фото Superdrug Online Doctor
Великобритания
Фото Superdrug Online Doctor
Египет
Фото Superdrug Online Doctor
Мексика
Фото Superdrug Online Doctor
Италия
Фото Superdrug Online Doctor
Филиппины
Фото Superdrug Online Doctor
Южная Африка
Фото Superdrug Online Doctor
Интересно Как изменился макияж за последние 100 лет: интересные фото
Нидерланды
Фото Superdrug Online Doctor
Сербия
Фото Superdrug Online Doctor
Венесуэла
Фото Superdrug Online Doctor
Украина
Фото Superdrug Online Doctor
Румуния
Фото Superdrug Online Doctor
Аргентина
Фото Superdrug Online Doctor
Поделиться новостью