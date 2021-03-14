Як відрізняються стандарти жіночої краси в різних країнах: цікавий експеримент

Джерело:Superdrug Online Doctor
Немає універсальних стандартів жіночої краси. Те, що поціновують у Венесуелі, абсолютно відрізняється від уподобань, до прикладу, в Україні. Такі стандарти часто дивують, а деколи – просто шокують.
Видання провело оригінальний експеримент, щоб визначити, які стандарти жіночої краси існують у всьому світі. Вони звернулися до 18 дизайнерів з різних країн, щоб вони відретушували фотографію згідно з місцевими стандартами краси.
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Оскільки те, що вважають прекрасним, може суттєво відрізнятися по всьому світу, у нашому дослідженні ідеального образу тіла ми намагалися задіяти якнайбільше різних думок. Ціль цього проекту – краще зрозуміти потенційно нереалістичні стандарти краси і побачити, як вони змінюються по всьому світу, – пояснюють у виданні.
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
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Фото Superdrug Online Doctor
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Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor
Фото Superdrug Online Doctor