Як відрізняються стандарти жіночої краси в різних країнах: цікавий експеримент

Немає універсальних стандартів жіночої краси. Те, що поціновують у Венесуелі, абсолютно відрізняється від уподобань, до прикладу, в Україні. Такі стандарти часто дивують, а деколи – просто шокують.

Видання провело оригінальний експеримент, щоб визначити, які стандарти жіночої краси існують у всьому світі. Вони звернулися до 18 дизайнерів з різних країн, щоб вони відретушували фотографію згідно з місцевими стандартами краси.

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Оскільки те, що вважають прекрасним, може суттєво відрізнятися по всьому світу, у нашому дослідженні ідеального образу тіла ми намагалися задіяти якнайбільше різних думок. Ціль цього проекту – краще зрозуміти потенційно нереалістичні стандарти краси і побачити, як вони змінюються по всьому світу, – пояснюють у виданні.

Іспанія

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Китай

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США

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Колумбія

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Перу

Фото Superdrug Online Doctor

Велика Британія

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Єгипет

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Мексика

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Італія

Фото Superdrug Online Doctor

Філіппіни

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Південна Африка

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Фото Superdrug Online Doctor

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Нідерланди

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Сербія

Фото Superdrug Online Doctor

Венесуела

Фото Superdrug Online Doctor

Україна

Фото Superdrug Online Doctor

Румунія

Фото Superdrug Online Doctor

Аргентина

Фото Superdrug Online Doctor