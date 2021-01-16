Логотипи – це обличчя компанії, яке просуває та робить більш впізнаваним бренд у світі. В очах кожного споживача фірмовий стиль вирішує дуже багато. Про те, як виглядали найвідоміші логотипи – читайте в матеріалі.

Емблема лише символізує продукт або якість, яка вже добре знайома споживачу. При вигляді логотипу McDonald's ми одразу згадуємо про смачний біг-мак і так само з іншими відомим брендами. Як виглядали найвідоміші логотипи раніше, розповідає Logaster.

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Coca-Cola

Рік заснування компанії: 1886

Рік створення логотипу: 1886

Дизайнер логотипу: Френк Мейсон Робінсон (1886), Lippincott & Margulies (1969), Desgrippes Gobe & Associates, Тернер Дакворт

Френк Мейсон Робінсон – автор легендарного логотипа Coca-Cola. Робінсон не мав нічого спільного з графічним дизайном, а вів бухгалтерію підприємства. Характерною рисою емблеми є шрифт Spencerian, що активно використовувався в офіційних документах у кінці XIX століття.

У 1890 році компанія візуально ускладнила лого, ожививши напис зарубками і завитками, які нагадували вишеньки, що звисають з великої літери "C". Але сьогодні ми асоціюємо компанію зі старою емблемою Робінсона, адже новий варіант не прижився.



Логотип Coca-Cola / Ілюстрація logaster

Apple

Рік заснування компанії: 1976

Рік створення логотипу: 1976

Автори логотипу: Рональд Вейн (1976), Роб Янофф (1977), Apple (1998-2013)

У 1976 році логотип компанії Apple виглядав дуже хитромудро. Цю емблему вигадав один із засновників фірми Рональд Вейн. Стів Джобс же виявився не в захваті від такої складної композиції та вирішив змінити її на щось "не таке миловиде". У 1977 році Янофф розробив дизайн кольорового надкушеного яблука, що символізував унікальну здатність комп'ютера відображати кольори.

З 1984 компанія Apple не зраджувала своєму легендарному символу, експериментуючи лише з кольором і тінями.



Логотип відомого бренду Apple / Ілюстрація logaster

Pepsi

Рік заснування компанії: 1893

Рік створення логотипу: 1898

Автори логотипу: Gould & Associates (1965), Landor Associates (1996), Arnell (2009)

Автором емблеми Pepsi є засновник компанії Калеб Бредхем. Логотип виявився настільки вдалим, що лише в 1962 році він пережив значну зміну: забрали слово "cola" в назві.

Так на логотипі залишилося тільки слово "Pepsi" на червоно-біло-синьому тлі. До 2009 року емблема зазнавала певних змін і ставала максимально простою та стильною.



Логотип Pepsi / Ілюстрація logaster

McDonald's

Рік заснування компанії: 1940

Рік створення логотипу: 1940

Дизайнер логотипу: Джим Шиндлер

Спочатку свого зоряного шляху компанія McDonald була відома як McDonald's Famous Barbeque. На логотипі 1940 року любителі бургерів могли бачити назву фірми, в якому слово Famous було підкреслено 2 рази.

У 1948 році фірма змінила назву на McDonald's Famous Hamburgers і на логотипі з'явився шеф-кухар СпіДі. У 1960 році його замінили відомі золоті арки, які формували літеру "М". Автором арок став Стенлі Местон.

У 2003 під літерою "М" з'явився слоган "i'm lovin' it". У 2006 році McDonald's вирішила максимально спростити емблему та залишила лише золоту літеру "М".



Як формувався логотип McDonald's / Ілюстрація logaster

Burger King

Рік заснування компанії: 1954

Рік створення логотипу: 1954

Автор логотипу: Sterling Brands

Бувши 2-ю мережею фастфуду в світі, компанія Burger King зуміла створити сильний візуальний образ. Емблема у 1960 році виглядала досить складною: король (той самий Burger King) поважно сидів на бургері. Значних змін логотип зазнав у 1969 році, коли була придумана ідея з половинками булочки.

У 1998 році емблема була доопрацьована: її композиція була розширена, додали синє коло та зробили її більш об'ємною.



Логотип Burger King / Ілюстрація logaster

Google

Рік заснування компанії: 1998

Рік створення логотипу: 1997

Дизайнер логотипу: Сергій Брін (1997, 1998), Рут Кедар (2000, 2010)

Сергій Брін розробив дизайн логотипу Google в графічній програмі GIMP. Згодом до зміненого лого додали знак оклику, а в 2000 році дизайнер Рут Кедар удосконалив його.

Нова емблема прослужила компанії до 2010 року, придбавши за 11 років неймовірну популярність. У 2015 році фірма представила свій останній на цей час логотип.



Логотип Google / Ілюстрація logaster

Microsoft

Рік заснування компанії: 1975

Рік створення логотипу: 1975

Автор логотипу: Скотт Бейкер (1987)

У 1975 році був створений перший логотип Microsoft, який використовувався протягом 4 років. У 80-х роках компанія зробила вибір на користь простого та стильного логотипа – напис "Microsoft" розміщувався в одну лінію.

Лише наприкінці 90-х початку 2000-х років був створений непримітний, але один із найбільш упізнаваних дизайнерських логотипів.



Відомий логотип Microsoft / Ілюстрація logaster