Логотипы – это лицо компании, которое продвигает и делает более узнаваемым бренд в мире. В глазах каждого потребителя фирменный стиль решает очень много. О том, как выглядели известные логотипы – читайте в материале.

Эмблема только символизирует продукт или качество, которое уже хорошо знакомо потребителю. При виде логотипа McDonald's мы сразу вспоминаем о вкусном биг-маке и так же с другими известными брендами. Как выглядели известные логотипы раньше, рассказывает Logaster.

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Coca-Cola

Год основания компании: 1886

Год создания логотипа: 1886

Дизайнер логотипа: Фрэнк Мейсон Робинсон (1886), Lippincott & Margulies (1969), Desgrippes Gobe & Associates, Тернер Дакворт

Фрэнк Мейсон Робинсон - автор легендарного логотипа Coca-Cola. Робинсон не имел ничего общего с графическим дизайном, а вел бухгалтерию предприятия. Характерной чертой эмблемы является шрифт Spencerian, который активно использовался в официальных документах в конце XIX века.

В 1890 году компания визуально усложнила логотип, оживив надпись засечками и завитками, которые напоминали вишенки, свисающие с большой буквы "C". Но сегодня мы ассоциируем компанию со старой эмблемой Робинсона, ведь новый вариант не прижился.



Логотип Coca-Cola / Иллюстрация logaster

Apple

Год основания компании: 1976

Год создания логотипа: 1976

Авторы логотипа: Рональд Вейн (1976), Роб Янофф (1977), Apple (1998-2013)

В 1976 году логотип компании Apple выглядел очень замысловато. Эту эмблему придумал один из основателей фирмы Рональд Уэйн. Стив Джобс же оказался не в восторге от такой сложной композиции и решил изменить ее на что-то "не такое миловидное". В 1977 году Янофф разработал дизайн цветного надкушенного яблока, символизирующий уникальную способность компьютера отображать цвета.

С 1984 компания Apple не изменяла своему легендарному символу, экспериментируя только с цветом и тенями.



Логотип известного бренда Apple / Иллюстрация logaster

Pepsi

Год основания компании: 1893

Год создания логотипа: 1898

Авторы логотипа: Gould & Associates (1965), Landor Associates (1996), Arnell (2009)

Автором эмблемы Pepsi является основатель компании Калеб Брэдхэм. Логотип оказался настолько удачным, что только в 1962 году он пережил значительное изменение: забрали слово "cola" в названии.

Так на логотипе осталось только слово "Pepsi" на красно-бело-синем фоне. До 2009 года эмблема претерпевала определенные изменения и становилась максимально простой и стильной.



Логотип Pepsi / Иллюстрация logaster

McDonald's

Год основания компании: 1940

Год создания логотипа: 1940

Дизайнер логотипа: Джим Шиндлер

Вначале своего звездного пути компания McDonald была известна как McDonald's Famous Barbeque. На логотипе 1940 года любители бургеров могли видеть название фирмы, в котором слово Famous было подчеркнуто 2 раза.

В 1948 году фирма сменила название на McDonald's Famous Hamburgers и на логотипе появился шеф-повар СпиДи. В 1960 году его заменили известные золотые арки, которые формировали букву "М". Автором арок стал Стэнли Местон.

В 2003 под буквой "М" появился слоган "i'm lovin 'it". В 2006 году McDonald's решила максимально упростить эмблему и оставила только золотую букву "М".



Как формировался логотип McDonald's​ / Иллюстрация logaster

Burger King

Год основания компании: 1954

Год создания логотипа: 1954

Автор логотипа: Sterling Brands

Будучи 2-й сетью фастфуда в мире, компания Burger King сумела создать сильный визуальный образ. Эмблема в 1960 году выглядела довольно сложной: король (тот самый Burger King) важно сидел на бургере. Значительные изменения логотип получил в 1969 году, когда была придумана идея с половинками булочки.

В 1998 году эмблема была доработана: ее композиция была расширена, добавили синий круг и сделали ее более объемной.



Логотип Burger King / Иллюстрация logaster

Google

Год основания компании: 1998

Год создания логотипа: 1997

Дизайнер логотипа: Сергей Брин (1997, 1998), Рут Кедар (2000, 2010)

Сергей Брин разработал дизайн логотипа Google в графической программе GIMP. Впоследствии к измененному логотипу добавили восклицательный знак, а в 2000 году дизайнер Рут Кедар усовершенствовал его.

Новая эмблема прослужила компании до 2010 года, приобретя за 11 лет невероятную популярность. В 2015 году фирма представила свой последний на данный момент логотип.



Логотип Google / Иллюстрация logaster

Microsoft

Год основания компании: 1975

Год создания логотипа: 1975

Автор логотипа: Скотт Бейкер (1987)

В 1975 году был создан первый логотип Microsoft, который использовался в течение 4 лет. В 80-х годах компания сделала выбор в пользу простого и стильного логотипа – надпись "Microsoft" размещалась в одну линию.

Лишь в конце 90-х – начале 2000-х годов был создан неприметный, но один из самых узнаваемых дизайнерских логотипов.



Известный логотип Microsoft / Иллюстрация logaster