Плакати й магнітофони: як виглядали типові кімнати підлітків у 80-х – 20 фото

Для кожного підлітка його кімната – це окрема фортеця, куди нікому немає входу. Саме там вони мріють про щасливе майбутнє, страждають через любовні драми та насолоджуються улюбленою музикою. Як же виглядали кімнати підлітків 30 років тому?
Як і сьогодні, кімнати молодих людей у 80-х були втіленням їх захоплень та бунтівного характеру. Хіба що трохи відрізнявся інтер'єр. Чи не трохи? Пропонуємо переглянути ці фото та зануритись у чарівну атмосферу 80-х років.
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Перше, що впадає в око – це величезна кількість плакатів, якими у ті часи кімнати підлітків були буквально встелені. На стінах і навіть на стелі – усе вказувало на те, від кого зараз фанатіє власник цієї кімнати. А про які захоплення ще могли сказати ці кімнати?
Ці хлопці не просто захоплюються музикою, а й, схоже, створюють її самі
У цих кімнатах плакати майже замість шпалер на стінах
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Кімната виглядає дійсно затишно
Видно, що найбільше підліток тут у захваті від Depeche Mode
А тут хтось не уявляє свого життя без Мадонни й Коли
Та він просто шалений!
Найголовніше – мати завжди у кімнаті дошку для серфінгу
Як у цій кімнаті серед всіх речей поміщались ще й ці хлопці?
Яке щире фото!
Кожному зрозуміло, що справжня пристрасть цього підлітка – мотоцикли
У хлопців просто неймовірні зачіски
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Який стильний молодий чоловік
Очевидно, він полюбляє сорочки в клітинку
А у цих підлітків більші мінімалістичні кімнати, як на той час
Лише погляньте на магнітофон – він просто величезний!
Впевнені, через роки вони з ностальгією дивляться на це фото
Усі фото: Vintage everyday