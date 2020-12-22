Головний недолік хорошої вечірки – вона колись закінчується. І часто не в 12 вечора. А значно пізніше. Хочете виглядати свіжо та красиво навіть після шаленого святкування – скористайтеся порадами від Life 24.

Ці лайфхаки врятують, якщо вечірка трохи затягнулася, а вже зранку потрібно виходити з дому. Ви поглянете на дзеркало та побачите людину, яка прекрасно виспалася в ночі. Life 24 обіцяє.

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Одразу прийміть душ

Контрастний душ – один із основних варіантів, який врятує вас від наслідків вечірки. Чергуйте холодну воду із гарячою: до шкіри повернеться здоровий колір, а ви станете в рази бадьорішою. Постарайтеся не робити з цього катування – не змінюйте «кип’яток» на крижану воду. Нехай контраст буде меншим та більш плавним.

Якщо немає часу прийняти душ – почніть протирати руки гарячою та холодною водою. Це теж дозволить повернути вам бадьорість.

Подивіться на очі

Втомлені очі та мішки під ними дуже заважають свіжому вигляду. Є спосіб приховати такі наслідки вечірки. Скористайтеся зволожувальними каплями. Вони заберуть втому із очей.

Проти мішків є кілька варіантів "боротьби". Перший – пакетики чаю. Обмочіть їх у гарячій воді, дайте їм трохи вистигнути та прикладіть до очей. Якщо такий варіант не подобається, то на допомогу прийдуть ложки. Помістіть їх на 10 хвилин в морозилку, а згодом прикладіть до мішків під очима. Це допоможе їх приховати.

Скористайтеся зволожувальними каплями, щоб забрати почервоніння з очей / Фото Pixabay

Потурбуйтеся про шкіру на обличчі

Тут досить складно. Чудово, якщо ви зможете скористатися скрабом. Він забере більшість змертвілих частинок шкіри – лице виглядатиме значно краще. Також хорошим варіантом буде зволожувальний крем. Зверніть увагу на хайлайтер. Він зробить втомлене лице блискучим та гладеньким.

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Погляньте на волосся

Найкраще – помити голову вашим улюбленим шампунем. Але ситуації бувають різні. Навіть коли немає часу на це, спробуйте скористатися сухим шампунем. Такий варіант актуальний не для усіх жінок. Якщо у вас довше та дуже густе волосся, то простіше буде витратити більше часу, але повністю помити голову.

Сухий шампунь - один із варіантів, як швидко помити голову / Фото Pixabay

Кілька дрібних лайфхаків

Збережіть собі ще кілька дрібних порад, які зможуть покращити ваш зовнішній вигляд після вечірки.