Главный недостаток хорошей вечеринки – она когда-то заканчивается. И часто не в 12 вечера. А значительно позже. Хотите выглядеть свежо и красиво даже после безумного празднования – воспользуйтесь советами от Life 24.

Эти лайфхаки спасут, если вечеринка немного затянулась, а уже утром нужно выходить из дома. Вы посмотрите на зеркало и увидите человека, который прекрасно выспался ночью. Life 24 обещает.

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Сразу примите душ

Контрастный душ – один из основных вариантов, который спасет вас от последствий вечеринки. Чередуйте холодную воду с горячей: к коже вернется здоровый цвет, а вы станете в разы бодрее. Постарайтесь не делать из этой пытки – не меняйте «кипяток» на ледяную воду. Пусть контраст будет меньшим и более плавным.

Если нет времени принять душ – начните протирать руки горячей и холодной водой. Это тоже позволит вернуть вам бодрость.

Посмотрите на глаза

Уставшие глаза и мешки под ними очень мешают свежому виду. Есть способ скрыть такие последствия вечеринки. Воспользуйтесь увлажняющими каплями. Они заберут усталость с глаз.

Против мешков есть несколько вариантов "борьбы". Первый – пакетики чая. Обмочите их в горячей воде, дайте им немного остыть и приложите к глазам. Если такой вариант не нравится, то на помощь придут ложки. Поместите их на 10 минут в морозилку, а затем приложите к мешкам под глазами. Это поможет их скрыть.

Воспользуйтесь увлажняющими каплями, чтобы убрать покраснения с глаз / Фото Pixabay

Позаботьтесь о коже лица

Здесь довольно трудно. Замечательно, если вы сможете воспользоваться скрабом. Он уберет большинство омертвевших частиц кожи – лицо будет выглядеть значительно лучше. Хорошим вариантом будет увлажняющий крем. Обратите внимание на хайлайтер. Он сделает усталое лицо блестящим и гладким.

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Посмотрите на волосы

Лучше всего – помыть голову вашим любимым шампунем. Но ситуации бывают разные. Даже когда нет времени на это, попробуйте воспользоваться сухим шампунем. Такой вариант актуален не для всех женщин. Если у вас длинные и очень густые волосы, то проще будет потратить больше времени, но полностью помыть голову.

Сухой шампунь - один из варіантов, как быстро помыть голову / Фото Pixabay

Несколько мелких лайфхаков

Сохраните себе еще несколько мелких советов, которые смогут улучшить ваш внешний вид после вечеринки.