Ці дівчата не побоялися показати, як вони виглядають в соціальних мережах і в повсякденному житті. Інколи справді важко здогадатися, що це одна й та сама людина. Ми зібрали для вас найяскравіші приклади таких перевтілень від американських блогерок.

Цікаво Візитна картка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

Ракурс міняє все

Скриншот тікток thelunasnow

Всі ми так, буває, виглядаємо вдома

Скриншот тікток jordanhnichols

Яскравий макіяж завжди дуже змінює людину

Скриншот тікток mmaddiehill

Не впізнати

Скриншот тікток brynnemarieeee

Ого!

Скриншот тікток sarahnewsfx

Вжух – і вже зовсім інша людина

Скриншот тікток cherryangelic4

Навіть колір обличчя змінився

Скриншот тікток tara_flanagan

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Ракурс і макіяж змінюють усе

Скриншот тікток jhariejadore

Вау!

Скриншот тікток kellystrackofficial

Дівчина прекрасна на обох фото!

Скриншот тікток jasminesalvatoree

Цікаво 15 сміливих дівчат, які насмішили усіх своїми невдалими фотографіями

Нічого собі!

Скриншот тікток muawk