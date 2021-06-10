Эти девушки не побоялись показать, как они выглядят в социальных сетях и в повседневной жизни. Иногда действительно трудно догадаться, что это один и тот же человек. Мы собрали для вас самые яркие примеры таких перевоплощений от американских блогерок.

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Ракурс меняет все

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Все мы так, бывает, выглядим дома

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Яркий макияж всегда очень меняет человека

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Не узнать

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Ого!

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Вжух – и уже совсем другой человек

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Даже цвет лица изменился

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Ракурс и макияж меняют все

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Вау!

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Девушка прекрасна на обоих фото!

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Ничего себе!

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