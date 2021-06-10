Як виглядають люди в соцмережах і в реальному житті: кумедне порівняння

Макіяж, обробка фото, фільтри – сьогодні є стільки способів змінити свою зовнішність, що можна заплутати усіх. Трішки "магії" – і ви вже інша людина.
Ці дівчата не побоялися показати, як вони виглядають в соціальних мережах і в повсякденному житті. Інколи справді важко здогадатися, що це одна й та сама людина. Ми зібрали для вас найяскравіші приклади таких перевтілень від американських блогерок.
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Ракурс міняє все
Скриншот тікток thelunasnow
Всі ми так, буває, виглядаємо вдома
Скриншот тікток jordanhnichols
Яскравий макіяж завжди дуже змінює людину
Скриншот тікток mmaddiehill
Не впізнати
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Ого!
Скриншот тікток sarahnewsfx
Вжух – і вже зовсім інша людина
Скриншот тікток cherryangelic4
Навіть колір обличчя змінився
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Ракурс і макіяж змінюють усе
Скриншот тікток jhariejadore
Вау!
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Дівчина прекрасна на обох фото!
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Нічого собі!
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