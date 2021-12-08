Добре, що сучасні батьки все частіше шукають шляхів порозуміння зі своїми дітьми та не покладаються на методи попередніх поколінь, які застаріли ще у їхньому дитинстві. Якщо ви у пошуках відповідей на складні питання у стосунках зі своїми дітьми, спробуйте знайти їх у цих книгах.

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Добірка книг, які допоможуть зрозуміти підлітка

"Діти екранів. Як узяти найкорисніше і мінімізувати шкоду у цифрову епоху" Джуліанна Майнер



Як привчити дитину до правильного життя в смартфоні / Фото Наш формат

Багато батьків зараз потайки заглядає на екрани своїх дітей. Звісно, усі ми час від часу чуємо про хвилі небезпечних ігор, кібербулінгу, шахрайства і навіть сексуальних домагань через інтернет. Вимкнути мережу і забрати смартфон, аби дитина була в безпеці – зовсім не найкращий метод. Адже реальність диктує свої правила: дистанційне навчання, спілкування, онлайн тренінги, творчість і розваги – це все діти та підлітки також отримують завдяки ґаджетам.

І от покоління батьків, які ще застали життя без інтернету, беруться за голову: як дати дитині свободу й убезпечити її одночасно? Коли ваша дитина може отримувати власний смартфон? Як прищепити дитині правила цифрової поведінки? Чи впливають лайки під світлинами на самооцінку підлітка? Відповіді на ці питання і містяться у пропонованій книзі. Кожен розділ починається із прикладу реальної ситуації, містить її обговорення з різних точок зору, і зрештою – практичні і дієві поради.

Книга вчить передусім батьків та вчителів розуміти ризики і небезпеки, та не просто боятися їх, а знати шляхи, щоб оминати їх разом із підлітками.

"Я! Я! Я! Як перевиховати егоїстичну дитину (або її батьків)" Емі Маккріді



Книга про підлітків / Фото Освіторія

Зараз часом можна почути жарт: підкажіть, а коли буде День захисту батьків? Можете вважати, що цей день настав із виходом цієї книги. На жаль, не так важко переконатися, що настав час егоїстичних дітей. При чому, примхлива поведінка характерна не лише для віку "ріжуться зубки", а й "хочу підкачати губи". Діти торгуються за виконання завдань (або й зовсім їх ігнорують), вимагають чогось нового, розваг. Хмизу у вогонь підкидають соцмережі і селебретіс, що з екранів демонструють безтурботне розкішне життя.

На щастя, батьки зараз мають змогу не просто забезпечити дітям необхідне, а навіть з надлишком. Як наслідок – знецінення, переконання у тому, що без жодних зусиль можна отримати усе бажане.

Відповідальність за таку поведінку молодого покоління, в основному, лежить на батьках. Адже саме вони потурають своїм найкращим діточкам у всьому, зрештою, відсуваючи власні потреби на задній план. Завдяки порадам із цієї книги вони мають змогу по-іншому глянути на власні принципи виховання, вчасно їх змінити та вплинути на поведінку дітей. І нехай вам вдасться ця місія "Перемістити центр Землі", як назвала один із розділів книги авторка. Адже дитина, яка зауважила світ і його виклики поза власними егоцентричними межами, росте відповідальна і досягатиме мети, не чекаючи подарунків долі.

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"Як виховати дорослого. Зламайте батьківські стереотипи та підготуйте свою дитину до успіху" Джулі Літкотт-Гаймс



Як виховати успішну людину / Фото Parents' & Teachers' Books

Дитя приходить у цей світ зовсім беззахисним, життя малюка повністю в руках його батьків. А ті, сповнені безмірною любов'ю, турбуються про своє чадо, не шкодуючи ресурсів. Але приходить час, коли варто дозволити дитині самій нести ложечку до ротика, а згодом – і самостійно вибрати новорічний подарунок для подруги. Та не усім вдається так легко вимкнути режим невтомної турботи, і як наслідок – дорослі юнаки та дівчата навіть дрібні проблеми перекладають на плечі батьків.

Першу частину книги авторка пише про те, якими є сучасні батьки і чому варто покласти край гіперопіці. Для батьків, які тратять безліч зусиль для своїх чад, вердикти дещо навіть образливі: гіперопіка наражає батьків на стрес, а дітей позбавляє елементарних життєвих навичок. І авторка пропонує інший шлях. Так, попередні покоління мам могли вирядити своїх синів і дочок на вулицю і кликали лиш до вечері, але сучасні батьки так не зроблять, бо світ став іншим.

Ця книга про те, як у сучасному світі виховати дорослу, відповідальну і успішну людину. Поради будуть корисними не лише для дітей, а й для їхніх батьків, які зможуть скинути зі своїх плечей зайві клопоти.

"Інстамозок Як екранна залежність призводить до стресів і депресії" Андерс Гансен



Як позбутись залежності від ґаджету / Фото WoMo

Ця книга актуальна для людей будь-якого віку, адже гаджети і соціальні мережі тісно увійшли у повсякденне життя як школярів, так і пенсіонерів. І якщо спочатку до соцмереж ставилися легковажно, то сьогодні стає очевидно: вони мають на людей потужний вплив, дарують піднесені почуття або ж, навпаки, пригнічують.

Автор цієї книги – шведський лікар-психіатр, який ділиться дослідженням людського мозку у реаліях тотальної диджиталізації. Він розмірковує над сучасним життям, нерозривним із смартфоном та інтернетом. Як це на нас впливає та як ми можемо вберегтися?

Розділи книги називаються просто і зрозуміло: Мобільний телефон – наш новий наркотик; Як екрани впливають на психічне здоров'я і сон?; Як екрани впливають на дітей і підлітків? і т.д. У такій же легкій формі автор і дає відповіді на ці питання та намагається вберегти читача і його мозок від тотальної гаджетозалежності. Ця книга корисна для тих, хто бажає залишатися у сучасній течії, але осягнути правила поведінки задля власної безпеки і міцного психічного здоров'я.

"Про що думає підліток" Таніт Кері



Як пережити підлітковий вік / Фото Видавництво "Ранок"

Пережити підлітковий вік ще раз, але тепер уже по інший бік барикад. Так, це часом буває нелегке завдання для батьків. Хоч як би намагалися зрозуміти своїх дітей, що дорослішають, але на думку спадає одне: "ми були не такі".

Як же мислять сучасні підлітки, про що вони думають? Це питання ретельно вивчено автором цієї книги. Спочатку автор додав вступ: для розуміння підліткового періоду, батькам запропоновано пригадати власний період юності. Але тут не просто описано зміни, що стаються у мозку підлітка, а й змодельовано більш ніж півтори сотні типових ситуацій-непорозумінь. На кшталт "мене затегали на страшній фотці", "усі грають у цю гру – і нічого!". І тут же додано практичні поради, як діяти саме в момент таких ситуацій і як уникнути їх надалі. Ситуації та поради для зручності об'єднані у три вікові розділи "13 – 14", "15 – 16" та "17 – 18" років.

Пам'ятайте, що ключ до розуміння між батьками і підлітками – у відкритому спілкуванні, тож сміливо беріться за спільне прочитання і обговорення цієї книги.