Хорошо, что современные родители все чаще ищут пути взаимопонимания со своими детьми и не полагаются на методы предыдущих поколений, которые устарели еще в детстве. Если вы в поисках ответов на сложные вопросы в отношениях со своими детьми, попробуйте их найти в этих книгах.

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Подборка книг, которые помогут понять подростка

"Дети экранов. Как взять самое полезное и минимизировать вред в цифровую эпоху" Джулианна Майнер



Как приучить ребенка к правильной жизни в смартфоне / Фото Наш формат

Многие родители сейчас тайком заглядывают на экраны своих детей. Конечно, все мы время от времени слышим волны опасных игр, кибербуллинга, мошенничества и даже сексуальных домогательств через интернет. Выключить сеть и забрать смартфон, чтобы ребенок был в безопасности – отнюдь не самый лучший метод. Ведь реальность диктует свои правила: дистанционное обучение, общение, онлайн тренинги, творчество и развлечения – все это дети и подростки также получают благодаря гаджетам.

И вот поколения родителей, которые еще застали жизнь без интернета, берутся за голову: как дать ребенку свободу и обезопасить его одновременно? Когда ваш ребенок может получать свой смартфон? Как привить ребенку правила цифрового поведения? Влияют ли лайки под фотографиями на самооценку подростка? Ответы на эти вопросы и содержатся в предлагаемой книге. Каждый раздел начинается на примере реальной ситуации, содержит ее обсуждение с разных точек зрения , и в конечном счете – практические и действенные советы.

Книга учит прежде всего родителей и учителей понимать риски и опасности, но не просто бояться их, а знать пути, чтобы обходить их вместе с подростками.

"Я! Я! Я! Как перевоспитать эгоистического ребенка (или его родителей)" Эми Маккриди



Книга о подростках / Фото Освітория

Сейчас иногда можно услышать шутку: подскажите, а когда будет День защиты родителей? Вы можете считать, что этот день наступил с выходом этой книги. К сожалению, не так трудно убедиться, что пришло время эгоистических детей. Причем, капризное поведение характерно не только для возраста "режутся зубки", но и "хочу подкачать губы". Дети торгуются за выполнение заданий (или совсем их игнорируют), требуют чего-то нового, развлечений. Д ров в огонь подбрасывают соцсети и селебретис, которые с экранов демонстрируют беззаботную роскошную жизнь.

К счастью, родители сейчас могут не просто обеспечить детям необходимое, а даже с избытком. Как следствие – обесценивание, убеждение в том, что без труда можно получить все желаемое.

Ответственность за такое поведение молодого поколения в основном лежит на родителях. Ведь именно они потакают своим лучшим деткам во всем, в конце концов, отодвигая собственные нужды на задний план. Благодаря советам этой книги они могут по-другому взглянуть на собственные принципы воспитания, своевременно их изменить и повлиять на поведение детей. И пусть вам удастся эта миссия "Переместить центр Земли", как назвала один из разделов книги автор. Ведь ребенок, заметивший мир и его вызовы вне собственных эгоцентрических границ, растет ответственным и будет достигать цели, не дожидаясь подарков судьбы.

"Как воспитать взрослого. Сломайте родительские стереотипы и подготовьте своего ребенка к успеху" Джули Литкотт-Гаймс



Как воспитать успешного человека / Фото Parents' & Teachers' Books

Ребенок приходит в этот мир совершенно беззащитным, жизнь малыша полностью находится в руках его родителей. А те, исполненные безмерной любовью , беспокоятся о своем чаде, не жалея ресурсов. Но приходит время, когда стоит разрешить ребенку самому нести ложечку в ротик, а впоследствии – и самостоятельно выбрать новогодний подарок для подруги. Но не всем удается так легко отключить режим неутомимой заботы, и как следствие – взрослые юноши и девушки даже маленькие проблемы перекладывают на плечи родителей.

Первую часть книги автор пишет о том, каковы современные родители и почему стоит положить конец гиперопеке. Для родителей, которые тратят множество усилий на своих чад, вердикты несколько даже оскорбительны: гиперопека подвергает родителей стрессу, а детей лишает элементарных жизненных навыков. И автор предлагает другой путь. Да, предыдущие поколения мам могли вырядить своих сыновей и дочерей на улицу и звали только к ужину, но современные родители так не сделают, потому что мир стал другим.

Эта книга о том, как в современном мире воспитать взрослого, ответственного и успешного человека. Советы будут полезны не только для детей, но и для их родителей, которые смогут сбросить со своих плеч лишние хлопоты.

"Инстамозок Как экранная зависимость приводит к стрессам и депрессии" Андерс Гансен



Как избавиться от зависимости от гаджета / Фото WoMo

Эта книга актуальна для людей всех возрастов, ведь гаджеты и социальные сети тесно вошли в повседневную жизнь как школьников, так и пенсионеров. И если сначала к соцсетям относились легкомысленно, то сегодня становится очевидно: они оказывают на людей мощное влияние, дарят возвышенные чувства или, наоборот, угнетают.

Автор этой книги – шведский врач-психиатр, который делится исследованием человеческого мозга в реалиях тотальной диджитализации. Он размышляет о современной жизни, неразрывной со смартфоном и интернетом. Как это влияет на нас и как мы можем уберечься?

Разделы книги называются просто и понятно: Мобильный телефон – наш новый наркотик; Как экраны влияют на психическое здоровье и сон? Как экраны влияют на детей и подростков? и т.д. В такой же легкой форме автор и дает ответы на эти вопросы и пытается уберечь читателя и его мозг от тотальной гаджетозависимости. Эта книга полезна для тех, кто хочет оставаться в современном течении, но постичь правила поведения ради собственной безопасности и крепкого психического здоровья.

"О чем думает подросток" Танит Кэрри



Как пережить подростковый возраст / Фото Издательство "Утро"

Пережить подростковый возраст еще раз, но теперь уже по другую сторону баррикад. Да, это иногда бывает нелегкая задача для родителей. Как бы ни пытались понять своих взрослеющих детей, но на ум приходит одно: "мы были не такие".

Как мыслят современные подростки, о чем они думают? Этот вопрос тщательно изучен автором этой книги. Сначала автор добавил вступление: для понимания подросткового периода родителям предложено вспомнить собственный период юности. Но здесь не просто описаны изменения, которые происходят в мозгу подростка, но и смоделировано более полутора сотен типичных ситуаций-недоразумений. Вроде "меня затегали на страшной фотке", "все играют в эту игру – и ничего!". И тут же добавлены практические советы, как поступать именно в момент таких ситуаций и как избежать их в дальнейшем. Ситуации и советы для удобства объединены в три возрастных раздела "13 – 14", "15 – 16" и "17 – 18" лет.