Колготки – настільки нестабільна річ. Один необережний рух – і вже з’являються стрілки. Та не спішіть викидати їх у смітник. Це ще не кінець.

Є багато цікавих варіантів, як використати старі колготки у побуті. Life 24 зібрав 5 корисних лайфхаків, які вам пригодяться.

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Декоративна ваза

Несподівано, але подертими колготками можна красиво декорувати вазу. На це потрібно кілька хвилин вашого часу. Що пригодиться:

Скляна чаша або баночка

Колготки з ажурним візерунком або будь-яким іншим.

Ножиці.

Клей (бажано прозорий) або двосторонній скотч

Обріжте колготки, щоб натягнути їх на чашу. Заготовку краще зробити на 1-2 сантиметри коротшою, адже вона розтягується. Усю конструкцію зверху та знизу закріпіть клеєм. Бажано брати прозорий – він не лишатиме слідів.

Приклад декоративної вази з колготок / Фото Pinterest

Пахучі саше

Хочете додати новий аромат у свою кімнату? Без проблем. Беріть колготки та щось пахуче: цедру, хвою, ефірну олію, трави, сушені ягоди. Будемо робити ароматичні подушечки.

Все дуже просто. Обріжте старі колготки та сформуйте мішечок. Краї можна зв’язати між собою або просто зшити з одного боку. Наповніть подушечку чимось прекрасним та насолоджуйтеся приємними ароматами у своїй кімнаті, салоні автомобіля тощо.

Ароматичні подушечки дуже легко зробити із колготок / Фото Pinterest

Колготки – це ідеальна шматка

Що-що, а подерті колготки чудово пригодяться під час прибирання. Вони класно відмивають дзеркала та вікна. Дуже добре відчищають та полірують взуття. А якщо хочеться справжніх експериментів – помийте посуд старими колготками. Вони добре справляються навіть з їжею.

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Хитра колаборація із пилососом

Ще одна цікава порада, як використати старі колготки. Ми часто губимо малі предмети на кшталт бісеру, сережок, копійок тощо. Вони можуть закотитися за шафу так, що витягнути їх складно. Тоді на допомогу приходять колготки.

Натягніть їх на трубку пилососа та увімкніть його. Він забере усю пилюку, а дрібненька річ повисне на колготках і не потрапить всередину.

Чудовий спосіб відшукати дрібничку / Фото Pinterest

Гумка для волосся

Якщо є бажання та настрій, можна дуже легко зробити гумки для волосся. Потрібно небагато – всього одна пара колготок. Наріжте їх впоперек, щоб ширина була близько 3 сантиметрів, та скрутіть їх у кільце. Це займе не більше 5 хвилин.

Кілька хвилин – і гумка готова / Фото Pinterest