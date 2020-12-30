Колготки – настолько нестабильна вещь. Одно неосторожное движение – и уже появляются стрелки. Но не спешите выбрасывать их в мусорник. Это еще не конец.

Есть много интересных вариантов, как использовать старые колготки в быту. Life 24 собрал 5 полезных лайфхаков, которые вам пригодятся.

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Декоративная ваза

Неожиданно, но порванными колготками можно красиво декорировать вазу. На это нужно несколько минут вашего времени. Что пригодится:​

Стеклянная чаша или баночка.

Колготки с ажурным узором или любым другим.

Ножницы.

Клей (желательно прозрачный) или двусторонний скотч

Обрежьте колготки, чтобы натянуть их на чашу. Заготовку лучше сделать на 1-2 сантиметра короче, ведь она растягивается. Всю конструкцию сверху и снизу закрепите клеем. Желательно брать прозрачный – он не будут оставлять следов.

Пример декоративной вазы из колготок / Фото Pinterest

Пахучие саше

Хотите добавить новый аромат в свою комнату? Без проблем. Берите колготки и что-нибудь пахучее: цедру, хвою, эфирное масло, травы, сушеные ягоды. Будем делать ароматические подушечки.

Все очень просто. Обрежьте старые колготки и сформируйте мешочек. Края можно связать между собой или просто сшить с одной стороны. Наполните подушечку чем-нибудь прекрасным и наслаждайтесь приятными ароматами в своей комнате, салоне автомобиля и т.п.

Ароматические подушечки очень легко сделать из колготок / Фото Pinterest

Колготки – это идеальная тряпка

Что-что, а рваные колготки отлично пригодятся во время уборки. Они классно отмывают зеркала и окна. Очень хорошо очищают и полируют обувь. А если хочется настоящих экспериментов – помойте посуду старыми колготками. Они хорошо справляются даже с пищей.

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Хитрая коллаборация с пылесосом

Еще один интересный совет, как использовать старые колготки. Мы часто теряем мелкие предметы вроде бисера, сережек, копеек и т.д. Они могут закатиться за шкаф так, что вытащить их будет сложно. Тогда на помощь приходят колготки.

Натяните их на трубку пылесоса и включите его. Он заберет всю пыль, а мелкая вещь повиснет на колготках и не попадет внутрь.

Отличный способ найти маленькую вещь / Фото Pinterest

Резинка для волос

Если есть желание и настроение, можно очень легко сделать резинки для волос. Нужно немного – всего одна пара колготок. Нарежьте их поперек, чтобы ширина была около 3 сантиметров, и сверните их в кольцо. Это займет не более 5 минут.

Несколько минут – и резинка готова / Фото Pinterest