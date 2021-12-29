Як влаштувати ідеальну зимову фотосесію: секрети вдалих кадрів від фотографів

Поповнити сімейний фотоальбом новими світлинами – це завжди хороша ідея. І зимові свята однозначно найкращий період для її втілення. Тож як влаштувати ідеальну фотозйомку, що варто врахувати та яке вбрання підібрати – про це та більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

Зима – яскрава пора лапатого снігу та неймовірних декорацій, якими просто всипані міста. І все це стане чудовим фоном до новорічної фотосесії. Life24 запитали у фотографів, де та як можна робити зимові фотосесії, аби вони були стильними та яскравими.

Цікаво Винний "Оскар": SHABO оголосила конкурс найкращих амбасадорів

Ідеї для новорічних фотосесій

Напередодні Різдва всі перебувають в очікуванні дива. Цей період у багатьох асоціюється із сім'єю та затишком. Тому й попит на сімейні фотосесії зростає, адже зберегти особливий момент у пам'яті та на світлинах хоче чи не кожен українець.

Ми поспілкувались із парою фотографів Зоряною та Василем Владиками та запитали про тренди і цікаві ідеї для новорічних фотосесій. Тож обирайте, що вам до смаку, і створюйте чудові миті.



Ідеї новорічних фотосесій / Фото Зоряни та Василя Владики

Як обрати свій формат фотосесії

Перш за все, потрібно бути чесним із самим собою. Не існує одного правильного варіанту.

"Якщо комусь комфортно сидіти в шкарпетках під ялинкою, тримаючи кульку, то інші будуть називати це старомодним. Та однозначно треба розібратись у власних вподобаннях. Наразі більшість людей вже знають, чого хочуть. Це раніше я часто чула прохання: "Порадьте, де краще". Воно для мене дуже некомфортне, адже ми всі дуже різні, і в нас усіх різні смаки, вподобання і погляди. Тому дуже важливо, коли ми контактуємо з клієнтами, визначити, до якого типу людей вони належать, і порекомендувати їм те, що буде ближче їхньому серцю", – ділиться Зоряна Владика.

"Коли телефонує клієнт і каже: "Я хочу фотосесію", перш за все питаю: "Вулиця чи студія"?

Існує чимало ідей для новорічних фотосесій, але загалом їх можна розділити на дві локації: вулиця і студія. Зазвичай на кожну з них є своя авдиторія. Саме вибір локації стає стартовою точкою зародження ідеї, адже формат фотосесії, вбрання та атрибути залежать від місця, де ви плануєте робити світлини.

У залежності від того, яка ти людина, саму локацію можна під себе підлаштувати. А комусь взагалі нічого не потрібно, бо люди самі по собі веселі, активні, здатні бути на емоціях і їм байдуже, яка локація. Вони можуть стати просто перед білою стіною і енергетика буде зашкалювати. Але не всі мають стільки запалу і не всім це потрібно, тому іноді варто піти у якусь новорічну студію і зробити фото там,

– розповідають фотографи.



Фотосесія у новорічній студії / Фото Зоряни та Василя Владики

Якщо ж студійні фотосесії вам не до вподоби, а мерзнути на вулиці ви не хочете, можете взяти за ідею фотосесію вдома. Проте тут потрібно подбати про гарне освітлення для фотографів і попередньо узгодити всі деталі.

Що одягнути на різдвяну фотосесію

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Класика новорічної фотосесії – це студія, де багато святкових іграшок на одній ялинці, светрики, шкарпетки і горнятко з чаєм.

Задекоровані студії вже давно стали своєрідним "символом" новорічних фотосесій. Дехто вважає такий формат застарілим, а хтось – навпаки, шаленіє від кількості ялинкових прикрас та атмосфери, яка там панує. Тож якщо ви хочете бачити на своїх світлинах саме дух Різдва, вирушайте на студійну фотосесію. Для цього формату важливо правильно поєднати інтер'єр та вбрання.

"Спершу ми обираємо студію. У кожній є різні зали кількох стилів. Свій ви відчуєте точно. Коли ми визначились із приміщенням, розуміємо, який обрати одяг, адже він повинен відповідати інтер'єру. Наприклад, якщо це класична студія, куди пасуватиме сукня в паєтки, а ви туди прийшли у повсякденному одязі, то це буде не найкраще рішення. Є артстудії, їх складно назвати різдвяними, але там дуже багато декору, жива ялинка. Туди можна більше щось підібрати у стилі casual", – рекомендує фотографиня.



Важливо гарно поєднати одяг та інтер'єр / Фото Зоряни та Василя Владики

Якщо ж обрати один образ складно, або студія має кілька куточків і лежати на ліжку у вечірній сукні не дуже комфортно, можна розділити фотосесію на дві частини.

Я завжди раджу об'єднати хоча б 2 варіанти: один класичний, а другий – комфортний, щоб вам було зручно вилізти на те ліжко і подуріти. Тобто це можуть бути якісь джинси і футболки,

– рекомендує Зоряна.



Можна обрати джинси і білий верх / Фото Зоряни та Василя Владики

Створити оригінальні сімейні світлини допоможе локація, вбрання та головне – емоції. Одяг допоможе вам по-особливому обіграти місце, де ви робите фото. Важливо обирати те, що є комфортним і звичним для вас.

"Це може бути вишуканий вечірній одяг, може бути формат джинси і білий верх, наприклад, сорочки чи блузи (мені дуже подобається футболка, а зверху сорочка на розмах), може бути формат family look: однакові футболки чи навіть піжами. Це все є допустимим при такому зніманні, важливо, щоб воно пасувало під стиль фотостудії і людині", – зазначає фотограф.



Формат family look / Фото Зоряни та Василя Владики

Всі ці ідеї підходять як для сімейних пар із дітками, так і для вагітних жінок чи love story.

"Якщо ви обрали піжами, обов'язково шукайте студію, де є ліжка чи дивани. Для фотосесії love story піжами дуже круто підходять. Деякі студії мають прокат такого одягу, але важливо прийти і завчасно поміряти, адже невідомо, чи є ваш розмір, чи він вам підійде", – ділиться фотограф.



Який романтичний новорічний образ / Фото Зоряни та Василя Владики

Якщо ви не маєте можливості одягатись однаково, то й робити це не обов'язково. Ви можете підібрати для кожного члена сім'ї різний одяг, який просто буде гарно поєднуватись між собою.

Тож вибору одягу для фотосесії варто приділити чимало часу. Зоряна Владика також рекомендує жінкам віддавати перевагу сорочкам, а не футболкам. Тоді вони завжди будуть виглядати тендітно у кадрі.



Жінкам дуже личать сорочки та блузи / Фото Зоряни та Василя Владики

Формат студійного знімання може бути дуже різним. Якщо якась пара прийде із бенгальськими вогниками та робитиме знімки на білому фоні, то другі оберуть класичну фотостудію. Головне – це налаштуватись на позитив, не нервуватися, не сварити дітей під час сімейної фотосесії, не обмежувати їх. Якщо дитина хоче веселитись, то робіть це разом із нею,

– жартує Зоряна Владика.

Фотосесії на вулиці: як обрати локацію

Ідей для зимових фотосесій на вулиці є безліч:

це можуть бути парки, де герої зйомки катаються на санчатах,

засніжена дорога чи ліс: фото тут романтичні та по-своєму атмосферні,

новорічні ілюмінації в місті, що так пасують до зйомки,

вечірнє місто і романтична прогулянка вуличками.

До мене може вдень написати кілька людей, і це все будуть дуже різні запити. Наше завдання – зробити людину максимально щасливою, залучивши ту локацію, яку вона обере… Особливо неймовірні міста ввечері. У Львові є дуже багато декорацій та прикрашених вітрин, де можна зробити чимало казкових кадрів. А таких локацій у містах є безліч!

– поділилась Зоряна Владика.



Атмосферна новорічна фотосесія / Фото Зоряни та Василя Владики

"Можна влаштувати фотосесію у лісі. Можна, наприклад, взяти свою автівку або орендувати ретро-кар, сісти на багажник, одягнутися в теплі рукавички, шапочки, і це теж буде чудова різдвяна фотосесія. Можна зліпити сніговика, чи ангелики на снігу – це все у форматі новорічно-різдвяних фотосесій. Обирайте різні локації у залежності від вашого типажу та стилю", – ділиться Зоряна.



Зимова фотосесія в лісі / Фото Зоряни та Василя Владики

Важливі нюанси зйомки на вулиці

Знімання на вулиці також передбачають певні труднощі, які варто врахувати при плануванні фотосесій. Перш за все, важливо правильно підібрати час. Якщо це сонячний зимовий день, то фотографи рекомендують обирати час, ближче до заходу сонця, щоб світло було збоку. Дуже важливо подбати про теплий одяг та взуття.

"Насправді не розумію людей, які хочуть все знімання без верхнього одягу. Це нереально складно: ті червоні носи, ті затиснуті зуби, якщо ти ще й не вмієш позувати, то це ще більше сковує. Мабуть, немає нічого кращого, ніж класно підібраний образ під погоду. Якщо ти хочеш зробити кілька кадрів у своїй новій кофтині, це не проблема: для 2 – 3 фото завжди можна скинути пальто", – розповідає фотограф.

Окрім цього, врахуйте, що зимова фотосесія на природі може тривати понад годину. Тому краще підберіть тепле та зручне взуття, а також візьміть теплий чай. Адже хто ж зможе втриматись від фото на снігу.



Фото на снігу / Фото Зоряни та Василя Владики

Створити гармонійний образ для всіх членів сім'ї складно, проте ви завжди можете пошукати ідеї в інтернеті та підібрати щось з того, що вже є у вашому гардеробі. Фотографиня рекомендує скористатись застосунком Pinterest, де чудово працює пошук, тож ви зможете легко та швидко знайти цікаві ідеї.

Я, наприклад, не люблю балонових курток на зимових фотосесіях. Я краще візьму якийсь класний теплий в'язаний светр, а поверх одягну пальто. Якщо ж такої можливості немає, то можна комбінувати: трішки в куртці, трішки без неї,

– рекомендує Зоряна.



Для фотосесії на вулиці краще одягати пальто чи екошубку / Фото Зоряни та Василя Владики

Дізнайтесь "Бірманські будні" та "Різдвяна свинка": 5 книг, які варто прочитати на новорічні свята

Головний секрет вдалої фотосесії

Але одяг, місце та погода – це не головне. Важливі ваші емоції, справжні, живі та яскраві.

Якщо говорити про тенденції новорічних фотосесій – це однозначно динаміка. Для когось це, напевно, буде складно, особливо, якщо люди не вміють позувати, то прохання робити це в русі взагалі обернеться стресом Але завжди хочеться емоцій, бо зараз тренд на "живі" фото. І немає значення: чи це студія, чи вулиця, чи машина,

– підсумовує фотографиня.



Динамічні фото – однозначний тренд / Фото Зоряни та Василя Владики